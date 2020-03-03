Популярный сервис знакомств Tinder банит за красоту

Приложение Tinder снова оказалось в центре скандала из-за своей слишком жесткой политики относительно размещаемых снимков. Холли Валентайн стесняется знакомиться с новыми людьми, так что воспользовалась приложением для знакомств.

Instagram-модель из США забанили в приложении для знакомств Tinder, посчитав, что она слишком привлекательная, чтобы быть настоящей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Холли Валентайн, маркетолог по образованию, завела страничку в Instagram, чтобы проверить, получится ли «раскрутить» ее. Она размещала достаточно откровенные снимки, так что сейчас на нее подписаны более миллиона подписчиков.

Но когда Холли зарегистрировалась в Tinder, то ее вскоре забанили, поскольку другие пользователи пожаловались на то, что она слишком красивая, чтобы быть настоящей. Однако после того, как модель провела некоторое время в приложении и пообщалась с несколькими мужчинами, она столкнулась с блокировкой. Войти в аккаунт не удалось даже после переустановки приложения.

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Модель попыталась вернуть деньги за расширенный аккаунт – целых 86 долларов, но Tinder не отвечает на ее запросы, а Apple заявил, что возмещение ущерба зависит от владельцев приложения.

Холли рассказала, что пользовалась Tinder всего несколько часов, причем не успела ни с кем толком познакомиться, зато получила несколько сообщений, в которых пользователи писали: «что такая девушка, как ты, делает на Tinder?», «ты точно ненастоящая» и «почему ты не отвечаешь?».

Отвечая на вопрос, что же она делала в приложении для знакомств, Холли рассказала, что часто путешествует и хотела знакомиться с людьми по всему миру. А приложение выбрала, потому что, не смотря на откровенные снимки в Instagram «очень стесняется знакомиться в реале».