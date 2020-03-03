Как гипноз может изменить нашу жизнь

Не секрет, что гипноз уже давно используется в психотерапии для решения различных вопросов. Однако мало кто знает о том, как работает гипноз. Довольно часто гипноз мистифицируют или понимают эту технику неверно. О том, что такое гипноз и какие он решает задачи, нам рассказал психолог, коуч, гештальт-терапевт, гипнотерапевт Андрей Крыло.

Гипноз – это не состояние сна, как многие думают. Это временное состояние сознания, вызванное самовнушением, влиянием гипнолога или спонтанно возникшее временное состояние сознания, при котором человек подвержен внушению. При этом данное состояние не может быть вызвано против воли человека, в данном состоянии нельзя внушить чужую волю, внушить несвойственную человеку физическую силу или заставить делать неприемлемые действия.

Гипнотерапия – это применение гипноза в психотерапии. Он, как правило, является дополнением к другим методам. Применяется гипноз лицензированными врачами, психологами, психиатрами и психотерапевтами. Считается, что чем умнее и образованнее человек и чем больше у него развито творческое воображение, тем легче он идет в гипноз. Если вас интересует гипноз в Киеве, то перейдя по ссылке вы сможете решить для себя нужно вам это и готовы ли вы к нему.

С чем помогает справиться гипнотерапия?

Гипноз не панацея. При помощи этой методики невозможно устранить органические нарушения, например, отрастить ампутированную руку. Но и помимо этого гипноз решает довольно много проблем:

любые фобии, описанные в международной классификации болезней, например, боязнь собак, высоты, замкнутого или открытого пространства, воды, насекомых, болезней, панические атаки и т.д.

языковый барьер при изучении иностранных языков

проблемы, связанные с коммуникацией

«венец безбрачия», то есть проблемы, из-за которых не получается построить отношения: страх перед противоположным полом, страх неудачи при знакомстве, страх отвержения или, напротив, страх, что он обратит внимание

негативные денежные сценарии

сексуальные страхи

расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия и т.д.)

зависимости: алкогольная, наркотическая, игромания

слабый иммунитет (гипноз повышает иммунную защиту организма)

ускорение заживления травм путем усиления притока крови

поиск решения задачи и достижения цели (гипнокоучинг) и т.д.

Часто разные проблемы имеют одно ядро. Устранив это ядро с помощью гипноза, можно сразу устранить несколько проблем.

Как проходит процедура гипноза?

Гипнотерапевт предварительно общается с человеком по телефону или скайпу, чтобы и этот человек, и сам гипнолог могли определиться, идти ли в работу. Затем происходит диагностика, в ходе которой гипнолог проясняет запрос, выясняет, где этот запрос может локализоваться, проверяет гипнабельность пациента (способность к гипнозу) при помощи простых тестов. Определившись с запросом и выяснив уровень гипнабельности, гипнолог намечает количество сессий. Чаще всего проблему можно решить в течение 5 встреч по одному часу.

Часто для решения проблемы используется так называемый регрессивный гипноз. Человек осознанно под руководством гипнотерапевта идет вглубь своего рождения. При этом он находится в слабо контролируемом состоянии, его ум отключен, работают чувства, телесные ощущения. Считается, что подсознание помнит все, вплоть до внутриутробного состояния, и мы лишь позволяем ему идти к болевым точкам. Например, человек может вспомнить, как он рождался, при этом мама была напугана, врачи встревожены, ребенку страшно. Он не понимает, что мама боится не его, а напугана самими родами, боится не справиться с материнством. В момент осознавания в этой критической ситуации присутствует тот рождающийся ребенок, который напуган происходящим, уже взрослый пациент и гипнотерапевт, который дает поддержку. Человек переосмысливает ситуацию, отодвигает назад в прошлое, чтобы взять дополнительную энергию в защищенном внутриутробном состоянии, а затем снова смотрит на ситуацию, уже осознанно и вооружившись ресурсом. Когда эта ситуация уже стала не страшной, подсознание проводит нас к следующим ситуациям в жизни, когда эта психологическая травма влияла на восприятие, и переосмысливаем эти ситуации. После возможен «поход в будущее» – человек смотрит, как в будущем будет справляться с похожими ситуациями.

В гипнозе различают собственно психотравму и так называемое ядро травмы. Это некая ситуация, которая произошла, как правило, до 5 лет, когда еще не начало формироваться критическое мышление. В это время происходит ситуация, которая не была травматичной, но после которой человек стал расположен к тому, что в подобной ситуации он попадает в психотравму. Например, пациент-мужчина обратился с проблемой боязни собак. Ядром травмы явилась ситуация, когда мальчик в 3 года у бабушки в селе увидел, как пес задрал курицу. При этом мальчику никто из взрослых не объяснил, что собака может быть опасной, но не в любой ситуации, и у него в подсознании отложилось, что собака опасна. После этого мальчик приехал домой, и ему «обрадовался» соседский дог, положив лапы на плечи и облизнув лицо. Мальчик получил шок, решив, что теперь его съедят, как курицу. После этого случая человек, уже будучи взрослым, боялся всех собак без исключения. Вернувшись в первоначальную ситуацию, мужчина с помощью гипнотерапевта поменял установку («собака может быть опасна») и перестал бояться собак, если они не нападают на него и не угрожают его жизни.

При работе с зависимостью применяется техника внушения. В состоянии гипноза гипнотерапевт произносит примерно следующее: «Сейчас, когда я досчитаю, щелкну, ты вернешься, ты забудешь, что я тебе говорил, но будешь помнить, что мы сделали. Ты забудешь, как я это делал, но ты будешь помнить, что с этого момента ты не курящий». Это работает лучше, чем кодировка, потому что так человеку даже в голову уже не придет перепроверить, действительно ли он бросил курить. Он просто знает, что он не курит, и поломать это знание не удастся.