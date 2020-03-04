Dark Side — знакомство со вкусом

Приобрести лучший табак для кальяна можно всегда на страницах интернет магазина. Ассортимент каталога переполнен продукцией от разных производителей. Здесь можно купить табак serbetli по привлекательной цене. Его мягкий вкус с разнообразием ароматов пользуется огромной популярностью даже у новичков. Попробовав табак Щербетли, курильщики входят практически в азарт и тогда со спортивным интересом начинают осваивать лучшие решения и новинки от разных производителей.

Новинки покупателями осваиваются довольно быстро, особенно если это качественный продукт. Продукция от российского производителя также нашла свое место в каталоге. Прежде чем dark side купить Украина, можно получить полноценную консультацию от компетентных менеджеров интернет магазина, хотя уже есть те, кто оценил новинку вкуса по достоинству и знают его. Табак появился на украинском рынке в 2015 году и стал довольно популярным, поэтому стоит узнать его поближе.

Новинка, вкус которой невозможно забыть

Изначально ДаркСайд был представлен на рынке украины как дешевая замена именитому бренду Танжирс. Любители ароматного дыма очень быстро подхватили это веяние и новинка вкуса стала обожаемой довольно скоро. Его обширная палитра вкусов вне конкуренции. Табак данного уровня понравился курильщикам как мягкого вкуса, та и более крепкого. Тем более, что производитель радует своих обожателей тремя видами крепости табака:

— слабым;

— мягким;

— крепким.

Легкий табак идеален для начинающих курильщиков или тех, кому крепкий вкус принципиально не подходит. Серия слабой крепости называется SOFT.

Табак MEDIUM средней крепости. Эта линейка пользуется особенной популярностью. Если сравнивать его с именитым брендом Танжирс, то его вкусовая палитра намного выигрывает.

Табак RARE относится к серии очень крепких табаков. Название воистину себя отрабатывает. Огромное количество жидкого никотина, который входит в состав табака является тяжелым и не каждый опытный кальянщик захочет лишний раз злоупотребить им. С некоторого периода времени, компания приостановила выпуск данного продукта и это не удивительно.

Топовые вкусы ДаркСайд

Самым распространенным вкусом ароматного табака является линейка Софт.

Лидером вкусов dark side является SUPERNOVA холод. Сложно передать ощущения этого вкуса. Это сплошной холод и не вкус мяты или ментола даже. Невероятное охлаждение позволяет представить представит себя практически в открытом космосе. Пробовать такой табак в соло исполнении довольно сложно и по силам исключительно опытным курильщикам. Идеальное применение его в миксах.

На втором и третьем местах находятся ароматы банана и груши. Эти ароматы и вкусы отличаются естественностью и насыщенностью. Воистину райское наслаждение вкусом. Их можно использовать как соло, так и в миксах с тем же ментолом.

Четверное и пятое место топа перепадает малине и шоколадно-банановому печенью соответственно. Приобретая любой из представленных ароматов, любители ароматного дыма получают намного большее наслаждение, чем выгодная покупка по привлекательной цене.