Услуги хостес становятся все боле востребованными в Украине

Еще пару лет назад в Украине мало кто слышал про такой вид услуг как хостес. Но мы идем в правильном развитии и стремимся подражать более цивилизованной Европе, где дленный вид услуг довольно популярен и поэтому неудивительно что и в нашей стране он нашел своего почитателя. Хостес – это такой вид услуги, когда на праздничное мероприятие заказывают девушек, которые способны развлекать гостей, помогают им чувствовать себя более непринужденно и готовы помочь решить любые вопросы для того чтобы каждый посетитель не чувствовал себя одиноким на мероприятии. Персонал хостес востребован при проведении крупных мероприятий, направленных на рекламу новых товаров и услуг, а также на укрепление имиджа компании. Чтобы ваша выставка, торжество или деловая встреча пришли с максимальной пользой для бизнеса, рекомендуем заказать хостес на мероприятие.

Заказать услуги хостес сейчас можно и в Киеве, к примеру, на сайте https://vladpromo.com.ua/hostess-kiev/ есть информация про такую услугу и видео с презентацией работы девушек на публичных мероприятиях, заказанных в рекламном агентстве Vladpromo.

На сайте агентства Vladpromo работают девушки, которые отвечают следующим требованиям:

обладают обаянием и привлекательной внешностью;

некоторые из них знают 1-2 иностранных языка;

имеют высокий уровень устойчивости к стрессовым ситуациям;

отличаются образованностью;

имеют грамотную и четко поставленную речь;

отличаются усидчивостью к деталям и коммуникабельностью;

быстро обучаются.

Все вышеперечисленные критерии способствуют тому, что о вашем бренде узнает широкая тематическая аудитория. Соответственно, увеличится количество продаж, вырастет прибыль, укрепиться узнаваемость бренда на рынке.

Недооценивать заказ хостес на мероприятия нельзя. Ведь любой делегации будет приятно, когда еще при выходе из автомобиля их встретит приветливый и красивый персонал, одетый в корпоративную форму конкретной компании. Все зависит от формата встречи гостей и от вида самого мероприятия, для которого нужно заказать услуги моделей хостес.

Какие функции делает хостес

Среди основных обязанностей девушек и парней, которые работаю в данном сегменте маркетинга, выделяют:

встречу и регистрацию гостей;

знакомство гостей с планом проведения мероприятия;

курирование гостей на протяжении всего мероприятия;

привлечение гостей ивента к активному участию в конкурсах, фотосессии, угощениях;

контроль за работой обслуживающего персонала, включая артистов, курьеров, официантов, поваров.

Что нужно, чтобы стать хостес и выгодно ли это

Для овладения данной специальностью, прежде всего, понадобиться яркая и эксцентричная внешность. Как правило, хостес – это талантливые и привлекательные девушки, которые умеют создать или поддержать необходимую атмосферу на мероприятии любого формата. На первый взгляд такие молодые барышни могут показаться довольно вызывающими, неэрудированными. Но на самом деле, среди хостес очень много девушек со знанием иностранного языка, а то и двух. Такие модели эрудированы, владеют хореографическими навыками, разбираются в моде, следят за трендами, внимательны к деталям.

С профессиональными хостес переживать за провал мероприятия не стоит. С ними не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств, товар будет прорекламирован на 100%, расшириться аудитория клиентов, вырастет узнаваемость бренда. Огромную роль при отборе девушек хостес играет коммуникабельность. Ведь одной красоты будет недостаточно для рекламы продукта, особенно, для демонстрации его возможностей.

Поэтому, при выборе хостес моделей все девушки проходят кастинг на умение вести разговор. Проверяется их грамотная и хорошо поставленная речь. При наличии четкой дикции и высокого уровня эрудированности, можно рассчитывать на высокую заработную плату.

Оплата труда девушек моделей формируется в зависимости и от их прочих умений. Те, кто владеет иностранным языком, навыками хореографии, фото и видеосъемки, могут рассчитывать на повышенную ставку оплату труда. Даже новичкам в этой сфере можно заработать приличную сумму, если прилагать в работе максимум усилий, быть настойчивой и постоянно развиваться.

Справляться с задачами административного характера – одна из популярных функций, которую постоянно возлагают на хостес моделей. Однако на большинстве мероприятий будет достаточно красивой внешности и умения поддержать беседу с гостями. Многие считают, что хостес больше излишество, чем необходимость. Однако практика показывает, что присутствие таких девушек на ивентах разного масштаба позволяет повысить уровень продаж, расположить к себе потенциальных клиентов.

Ведь грамотные промо-модели могут донести до клиента преимущества товара или услуги, рассказать про упущенные возможности в результате отказа от покупки. Кроме того, уже с первых минут контакта с гостями, хостес могут расположить к себе большую аудиторию, захватить ее внимание и не опускать его до завершения мероприятия. Произвести неизгладимое впечатление на гостей — признак высокого уровня хостес.

Поэтому на работу в сервисе берут только талантливых, эрудированных красивых девушек. Их услуги заказывают владельцы ресторанов, кафе баров, торговых центров, автоконцернов и фитнесс залов. Реклама широкой аудитории при помощи промо-моделей показывает свою эффективность уже в первые минуты, после открытия ивента. Убедиться в этом, вы сможете самостоятельно. Ждем ваших заказов!