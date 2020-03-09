По результатам тестов шестерых госпитализированных в Черновцах коронавируса у них нет

Результаты тестов на коронавирус Covid-19 у шести жителей Черновицкой области, в которой был ранее зарегитрирован первый в Украине официально подтвержденный случай заболевания Covid-19, которых госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, отрицательные.

Такие данные вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве, — сообщает издание Факты.

Коронавирус не нашли и у лиц, контактировавших с ними.

Ранее сообщалось, что 7 марта в больницу в Черновцах госпитализировали еще одного человека, который имеет симптомы, похожие на коронавирус. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения Covid-19.

В то же время сегодня стало известно, что 49 украинцев оказались изолированными на борту лайнера Grand Princess, который стоит на карантине у берегов Северной Калифорнии в США из-за вспышки коронавируса. Дипломаты проверяют, есть ли зараженные коронавирусом украинцы.