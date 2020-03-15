Интернет магазин Золушка: уникальные товары, широкий ассортимент, низкие цены

Главный залог успеха любого бизнеса – предоставить клиентам товары и услуги, которые им действительно нужны. Сегодня в моде вещи ручной работы, поэтому магазины рукоделия пользуются особой популярностью. Нам удалось познакомиться и пообщаться с руководителем интернет-магазина https://zolushka-best.ru/ Павловой Олесей Николаевной, которая с вдохновением рассказала нам о своем деле.

Олеся Николаевна, как пришла идея создать магазин рукоделия?

«Я с детства любила бисер, ленты, бусины, различные элементы декора. Уже в 7 классе начала самостоятельно плести браслеты, мастерить заколки, подвески. В подобных магазинах могла проводить по 2-3 часа. Поэтому, когда решила открыть бизнес, долго думать не пришлось. Магазин Золушка – не просто работа, это мое вдохновение».

В условиях жесткой конкуренции тяжело оставаться успешным бизнесменом? Наверное, постоянно нужно придумывать фишки для завлечения клиентов?

«Действительно, конкуренция сегодня высокая. Залогом успеха всегда были и есть высокое качество, приемлемые цены, широкий ассортимент. Если эти факторы есть, тогда успех гарантирован. Наши товары имеют сертификат качества, что сегодня – редкость. Мы закупаем только качественную продукцию. В нашем ассортименте множество бусин, нити и фурнитура, крошка камней, заготовки и готовые украшения, кабошоны уникальных расцветок и много другого. У нас налажены прямые поставки с Китаем. Это главная особенность интернет-магазина Золушка. Поскольку посредники отсутствуют, мы можем выставить цены, которые значительно ниже рыночных. Кроме того, формат интернет-магазина позволяет снизить стоимость товаров. Мы регулярно совершенствуемся, открываем региональные сайты. Кстати, мы проводим экспертизу товаров, у нас невозможно купить подделку, которая ломается после первого использования».

Как долго приходится ждать товар после заказа?

«Заказ можно забрать в тот же день. Также у нас есть услуга доставки, но здесь все зависит от расстояния. Стоимость рассчитывается автоматически во время оформления заказа».

Если у покупателя возникают вопросы по товару, он может его вернуть?

«Конечно, если у клиентов возникают вопросы по качеству товара, мы всегда идем навстречу. Многим может показаться, что возврат товара в онлайн-режиме требует много времени и усилий. Однако все гораздо проще. Необходимо заполнить онлайн-анкету на возврат и приложить электронный чек. Процедура не сложнее, чем в обычном магазине».

Почему товары для рукоделия пользуются такой популярностью?

«На рукоделии можно хорошо зарабатывать. Есть специальные сайты, где люди со всего мира продают товары ручной работы. Сделать украшение самостоятельно гораздо дешевле, чем купить в магазине. Люди всегда ищут способы сэкономить – так мы устроены. А если этим еще и нравится заниматься, тогда успех гарантирован. Когда я открывала интернет-магазин, я точно знала, что спрос на товары для рукоделия никогда не упадет».