Можно ли экономить топливо перекачав шины

Подчас среди автомобилистов ходят упорные слухи, что если накачать колеса Росава чуть больше, чем это предписано инструкцией, то это может существенно уменьшить расход топлива. Однако это не так.

Точнее, экономия топлива будет, но весьма небольшой, не более 3 %. То есть около стакана на 100 километров пути. Но зато проблем появится гораздо больше, поскольку протектор на перекачанных шинах будет изнашиваться намного быстрее, да и нагрузка на подвеску заметно увеличится. Дело в том, что избыток давления в колесах делает их менее упругими и амортизация уменьшается, подвеска страдает. Может выйти из строя раньше времени.

Так что такая экономия выйдет боком.

Недостаточное давление в покрышках, напротив, только увеличивает расход топлива, так что здесь никакой экономии уже не выйдет. Правда, такой метод иногда подходит для того, чтобы преодолеть бездорожье: мягкие колеса меньше увязают в полужидкой глине и грязи.

Лучший способ не только уменьшить расход топлива, но и продлить срок службы автомобиля в целом – это тщательно изучить инструкцию, поскольку там изложены все необходимые параметры, в том числе рекомендованные размеры покрышек и оптимальное давление в них.

Отступление от рекомендаций может привести к самым разным неудобствам, вплоть до проблем с управлением. Например, использование литых дисков с увеличенным размером ради возможности ставить низкопрофильную резину может улучшить внешний вид автомобиля, придав ему оригинальности, но на деле бензина понадобится больше, подвеска прослужит меньше и так далее.

Как уже сказано выше, машина представляет собой хорошо сбалансированный механизм, и внесение в него дополнительных изменений скорее повредит, чем поможет.

Кроме того, имеет смысл регулярно, не реже чем раз в месяц, проверять давление в шинах и по необходимости корректировать его при помощи хорошего компрессора с точным манометром. А как минимум раз в полгода стоит обращаться в хороший сервис, дабы проверить состояние шин там. А также сверить показания манометра, не возникли ли погрешности в данных.

Все это на первый взгляд может показаться хлопотным и даже дорогим, но на самом деле способно избавить от более сложных и дорогостоящих хлопот, связанных с капитальным ремонтом сложных узлов автомобиля. Ухищрения здесь не помогут, они все равно не смогут обмануть законы физики. А вот внимание и забота всегда окупаются.