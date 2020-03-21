Почему выбирают смартфоны Apple

Сегодня тяжело представить кого-либо без телефона. И из простого средства для коммуникации он превратился не только в имиджевый аксессуар, но и в незаменимого помощника в ежедневной жизни, выполняющего сотни заданий за день. Современный телефон умеет очень многое, нор главными его достоинствами должны быть все же надежность и удобство в пользовании. Именно благодаря таким параметрам как надежность и удобство для пользователя уже многие годы рынок мобильных телефонов возглавляет по количеству продаж телефон компании Apple, которые стали лидерами в мобильной индустрии. Одной из наиболее популярных моделей смартфонов от Apple на сегодня является модель iPhone XR 128Gb Black, которая появилась в продаже в Украине в ноябре 2018, но пользуется огромным спросом по сегодняшний день, несмотря на довольно высокую цену. Что именно привлекает в данной модели, почему, несмотря на высокую цену, покупатели выбирают именно данную модель, где лучше покупать – на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье.

Где покупать смартфон

Все больше покупателей находят нужный товар в интернет-магазинах. Связано это, в первую очередь, с большими возможностями выбора, и с тем, что цена на большинство товаров в интернете меньше чем в обычных магазинах. Также, к примеру, на сайте comfy.ua выбирая телефон можно воспользоваться фильтром и отсортировать смартфоны по таким критериям как:

Цена

Производитель

Память

Диагональ экрана

Разрешение камеры

Объём аккумулятора и другие.

Сортировка по таким параметрам позволяет легко вывести список тех смартфонов, которые удовлетворяют предъявляемым вами требованиям к выбираемому телефону. Таким образом гораздо легче выбирать смартфон исходя из ваших требований к телефону и бюджет у, который вы планируете вы потратить на приобретение телефона.

Преимущества телефонов от Apple

Для подавляющего большинства владение смартфоном с логотипом в виде яблочка на задней крышке является имиджем и делом привычки. Но есть также и люди, привыкшие именно к программному обеспечению, поставляемому компанией Apple, которое гарантирует безотказную работу смартфона в любых условиях. Несмотря на мировое признание телефонов с операционнгой системой Андроид, телефоны от Яблочной компании не утратили свою актуальность и популярность. И в битве за первенство продаж у компании Apple есть все необходимые факторы для победы, и таковыми являются прежде всего, как говорилось выше = это надежность и безотказность устройств на базе iOS.