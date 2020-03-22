Партнерские программы — это популярный способ заработать деньги в Интернете. Прошли те времена, когда в этих видах деятельности нет нужды, и для достижения идеального посещения достаточно ноутбука с интернет-подключением. В этом бизнесе все еще можно испытать свои силы, но чтобы добиться успеха в растущей конкуренции, нужно ноу-хау и необходимый стартовый капитал для маркетинговой деятельности. Что такое монетизация партнерских программ? Сколько вы можете заработать и сколько вам нужно сделать?

С появлением прибыльного интернета появились новые возможности заработка. Некоторые решили использовать интернет-магазин. Другие разрабатывают инструменты, продаваемые в модели SaaS, или мобильные приложения с различными моделями монетизации.

Что такое CPA партнерская программа?

Партнерские программы — не что иное, как другая форма маркетинга / рекламы. Что отличает принадлежность к другим видам услуг, так это метод учета. Подробнее почитать об этом можно, перейдя по ссылке.

Если говорить о партнерке CPA 2020, то это в первую очередь оплата основных целевых действий пользователей. В таких партнерских программах учитывается эффект, понимаемый как: количество нажатий по объявлению; предоставление данных потенциальных клиентов; выполнение конфигурации действий (например, встреча с консультантом) или подписание договора / покупка товара или услуги.

Стоит отметить, что рекламодатель может отказаться от саморекламы в Facebook, Google Ads или рассылки. Все это делают издатели, которые оптимизируют свои операции таким образом, что стоимость конверсии ниже, чем комиссия, предлагаемая им.

Партнерский маркетинг (исполнительный маркетинг) — это рекламная деятельность, заключающаяся в продвижении предложения поставщиков среди клиентов издателями, действующими в рамках партнерской программы.

Издатель (или партнер) является участником партнерской системы. Издателями SP могут быть физические лица, компании и лица, или организационные единицы, которые зарегистрировались на принципах, изложенных в правилах партнерки.

Клиент (пользователь сети или пользователь) — это физическое лицо или компания, которые создают рекламные коды (например, баннеры) и которые выражают свое мнение или используют предложения рекламодателей.