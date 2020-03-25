Платье на выпускной – один из главных атрибутов праздника

Выпускной вечер – это самое важное, незабываемое и красивое мероприятие, которое происходит в жизни человека один раз и о котором вспоминаешь всю свою последующую жизнь. Девушки особенно тщательно готовятся к нему, так как своей внешностью они хотят поразить не только сильный пол, но и близких подруг. Никому не секрет, что главной деталью образу каждой девушки является платье на выпускной. О нем начинают думать еще задолго до выпускного вечера, ведь девушка понимает, что в такой день экономить на одежде она точно не будет. Вариантов есть много: одни покупают выпускное платье за границей, другие – шьют в крутых дизайнеров, третьи бесконечно занимаются примеркой в модных бутиках. Каждый выбирает свой способ в зависимости от занятости и количества денег. У каждого из них одна цель, сделать себя в такой волшебный день принцессой и подарить сказку, которая запомниться не только себе, но и своим близким и друзьям.

Конечно, главное найти тот наряд, который тебе понравится, но сначала нужно разобраться, какой цвет, пошив и стиль в данном году будет в моде. Многие дизайнеры занимаются этими вопросами и обращают внимание на то, от чего нужно воздержаться, чтобы не испортить свой стильный образ. ээ

Каждый год модные тенденции меняются. Дизайнеры и кутюрье диктуют свои правила, а модницы всячески стараются следовать им не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни. За словами стилистов, мода часто меняется и быстро проходит, а потому стараться успеть за всеми трендами невозможно, да и не нужно.

Хотя есть определенные правила выбору нарядов, которые вы не должны игнорировать. Стилисты обращают внимание на то, чтобы выпускное платье гармонировало с внешностью девушки, подчеркивало ее сильные стороны, девушка должна в нем выглядеть элегантно и естественно. Ей должно быть в нем комфортно и ничего не должно сковывать ее движений. И это относится не только к наряду, но и макияжу и аксессуаров. И совсем необязательно, чтобы выпускное платье стоило несколько тысяч долларов, главное, чтобы оно могло вас влюбить в себе, как только вы его впервые увидите. И даже фасон здесь совсем не играет никакого значения, в этом году нету никаких ограничений: оно может быть, как прямого кроя, так и пышное. Наряд должен показать вашу красивую фигуру, и скрыть мелкие недостатки. Но в то же время вы должны помнить о том, чтобы не переборщить, сделайте акцент на чем-то одном, а не на нескольких деталях. Все должно быть в меру. Продолжением вашего образа есть прическа и макияж, здесь также должна быть норма. Главное правило, о котором вы не должны забывать – это гармония, красота и привлекательность в образе. Хотелось бы отметить, что в любом образе вы будете чувствовать себя хорошо, если вам в нем будет комфортно. Не бойтесь экспериментировать и вы всегда найдете свой стиль и неповторимый образ.