Мой ноутбук облили водой, можно ли его сохранить?

Если ваша реакция была достаточно быстрой, и вы успели отсоединить аккумулятор и блок питания, то у вас есть все шансы сохранить ноутбук. Время и реакция пользователя очень важны при затоплении ноутбука. Если затопление было небольшим, а ноутбук продолжает работать после этого, все равно единственно правильная реакция — это немедленное отключение электропитания. Для дальнейшего ремонта вам, скорее всего, понадобится помощь мастеров. Чтобы получить качественный ремонт, смотрите тут.

Типичные ситуации поломки ноутбука

«Я залил ноутбук, но он работает, и мне не пришлось ничего делать»

Такой сценарий также наиболее вероятен, опытные мастера много раз слышали от клиентов сообщение о том, что они залили ноутбук несколько месяцев назад и просто перестали работать. Итак, как вы можете видеть — тот факт, что после наводнения ноутбук все еще работает, не означает, что мы обманули судьбу, потому что проблема рано или поздно нас достанет.

Как в домашних условиях минимизировать ущерб после затопления ноутбука?

Как только ситуация будет под контролем, и вы отключите все источники питания — не включайте ноутбук, пока не узнаете, что происходит внутри. Если вам интересно, можете ли вы разобрать свой ноутбук, потому что у вас все еще есть на него гарантия — к сожалению, в случае наводнения практически каждый сайт немедленно отклонит жалобу и заставит вас заплатить огромные суммы за ремонт.

Тем временем постарайтесь свести к минимуму ущерб от жидкости, то есть переверните ноутбук в направлении, противоположном тому, где вы налили жидкость (например, если жидкость пролилась на клавиатуру, переверните ноутбук вверх дном, чтобы он не проникал дальше, и в этом положении попробуйте предоставить ноутбук для обслуживания).

Что нужно чтобы почистить ноутбук после затопления?

Эта часть статьи имеет смысл для пользователей, которые успели сразу среагировать и минимизировать ущерб.

В случае если вы начинаете разбирать ноутбук и чистить его после затопления, то вам понадобится: