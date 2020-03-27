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Мой ноутбук облили водой, можно ли его сохранить?

Если ваша реакция была достаточно быстрой, и вы успели отсоединить аккумулятор и блок питания, то у вас есть все шансы сохранить ноутбук. Время и реакция пользователя очень важны при затоплении ноутбука. Если затопление было небольшим, а ноутбук продолжает работать после этого, все равно единственно правильная реакция — это немедленное отключение электропитания. Для дальнейшего ремонта вам, скорее всего, понадобится помощь мастеров. Чтобы получить качественный ремонт, смотрите тут.

Мой ноутбук облили водой, можно ли его сохранить?

Типичные ситуации поломки ноутбука

«Я залил ноутбук, но он работает, и мне не пришлось ничего делать»
Такой сценарий также наиболее вероятен, опытные мастера много раз слышали от клиентов сообщение о том, что они залили ноутбук несколько месяцев назад и просто перестали работать. Итак, как вы можете видеть — тот факт, что после наводнения ноутбук все еще работает, не означает, что мы обманули судьбу, потому что проблема рано или поздно нас достанет.

Как в домашних условиях минимизировать ущерб после затопления ноутбука?

Как только ситуация будет под контролем, и вы отключите все источники питания — не включайте ноутбук, пока не узнаете, что происходит внутри. Если вам интересно, можете ли вы разобрать свой ноутбук, потому что у вас все еще есть на него гарантия — к сожалению, в случае наводнения практически каждый сайт немедленно отклонит жалобу и заставит вас заплатить огромные суммы за ремонт.

Тем временем постарайтесь свести к минимуму ущерб от жидкости, то есть переверните ноутбук в направлении, противоположном тому, где вы налили жидкость (например, если жидкость пролилась на клавиатуру, переверните ноутбук вверх дном, чтобы он не проникал дальше, и в этом положении попробуйте предоставить ноутбук для обслуживания).

Что нужно чтобы почистить ноутбук после затопления?

Эта часть статьи имеет смысл для пользователей, которые успели сразу среагировать и минимизировать ущерб.
В случае если вы начинаете разбирать ноутбук и чистить его после затопления, то вам понадобится:

  • Дистиллированная вода — обязательно дистиллированная, водопроводная или минеральная вода не очень хорошая идея.
  • Амбушюры
  • Чистая зубная щетка (не всегда нужна, но хорошо иметь)
  • Абсорбирующие бумажные салфетки
  • Фен (не всегда необходимо, но хорошо иметь под рукой)
  • Набор отверток и что-то, что может поднять корпус (например, старая кредитная карта).