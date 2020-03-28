Государственная или частная клиника для рождения ребенка?

Роды быстро приближаются. Скоро наступит момент, когда ваш малыш захочет выбраться из живота матери. В такие моменты важно, чтобы вам была предоставлена профессиональная забота, вы чувствовали себя в безопасности и комфорте. Если вы сталкиваетесь с дилеммой, рожать в государственной больнице или частной клинике, лучше всего с самого начала ответить на вопрос, что вам нужно и какие у вас ожидания.

Разница между больницей и частной клиникой может быть незначительной и в то же время огромной. Все зависит от персонала и условий. В конце концов, нельзя сказать, что единственная вещь, которую может предоставить государственная больница, — это кровать в родильной палате, вокруг которой атмосфера не очень дружелюбная. Сегодня многие государственные больницы предоставляют хороший, квалифицированный и услужливый персонал. Поэтому не стоит расстраиваться, а желательно — спросить мнение человека, который ранее общался с персоналом.

Что мы должны знать, если решим рожать в государственной больнице?

Некоторые услуги, на которые женщина имеет право, находясь в больнице, возмещаются Национальным фондом здравоохранения. Включает в себя питание, медицинское обслуживание матери и ребенка и прочее. Для более высокого стандарта, например, возможность для партнера участвовать во время родов, или эпидуральной анестезии, к сожалению, вам обычно приходится доплачивать. Вы также платите за комнату родов и комнату для отдыха, если ваша будущая мать захочет остаться одна.

Больницы, которые предоставляют лучшие условия без дополнительной платы, также существуют, но чаще всего переполнены. Поэтому о роддоме стоит подумать, немного раньше, тщательно все спланировав. Если у вас возникнут какие-то затруднения с поиском частной клиники, то советуем вам ISIDA.

Чего ожидать при выборе частной клиники?

Будущим родителям придется дорого заплатить за комфорт, безопасность и хорошие медицинские услуги, которые обычно предоставляются частными учреждениями по сравнению с государственной больницей. Стоимость проживания варьируется в зависимости от города, вариантов и типа родов (обычное или кесарево сечение), а также от множества прочих факторов.

Также цена включает в себя все удобства, такие как: отдельная комната, ванна, оборудование для релаксации (например, лестницы), эпидуральная анестезия. К сожалению, в частных учреждениях не всегда работает персонал, готовый присматривать за женщинами, которые вскоре могут родить. В таких случаях их обычно направляют в государственные больницы.