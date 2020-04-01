Коронавирус продолжает шагать по планете и отменять топовые спортивные соревнования, такие как Евро-2020 и Олимпиада. Сегодня официально стало известно, что Уимблдонский теннисный турнир в этом году не состоится, — сообщает портал 1хбет.

«В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы Уимблдон состоялся, — публики в Великобритании и посетителей со всего мира, наших игроков, гостей, членов, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков и местных жителей. Учитывая вероятность того, что правительственные меры будут сохраняться в течение многих месяцев, мы считаем, что должны действовать ответственно, чтобы защитить большое количество людей от риска», – говорится на сайте турнира.

Таким образом, соревнования по большому теннису не состоятся впервые начиная с 1945 года. 134-й Уимблдонский турнир должен был пройти в этом году с 29 июня по 12 июля. Отмечается, что зрителям, которые уже купили билеты, вернут деньги. Кроме того, они получат возможность купить билеты на тот же день и площадку на турнире, который запланирован на 28 июня – 11 июля 2021 года.

Ранее перенесли на осень второй в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. Он должен пройти в Париже с 20 сентября по 4 октября, то есть сразу после US Open.

Часть Национального теннисного центра в Нью-Йорке, на котором проводятся матчи Открытого чемпионата США, преобразуют во временный госпиталь на 350 коек. Отмечается, что в госпиталь, скорее всего, будут поступать пациенты, не зараженные коронавирусом.