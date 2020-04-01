Порою мы оказываемся в ситуациях, которые не могли предвидеть или предостеречь. Неожиданное сокращение на работе, поломка любимой техники или срочный ремонт ванной комнаты в связи с протечкой. На все эти неожиданности необходимы деньги и их не всегда может хватать.

Займ в банке — надежно, но долго

Банковские ссуды известны своим обилием документов для подтверждения надежности и строгое следование ключевым пунктам кредитной истории. В форс-мажорных обстоятельствах, когда кредитный платеж будет посилен и сроки получения средств позволяют развернуться можно обратиться в банк. Это может быть Альфа-банк или Приват-банк, Траст-банк, Ренессанс Кредит. Такие именитые заведения имеют высокий процент одобрения входящих заявок на заемные средства.

Единственный затык — такой метод не подходит при сокращении с места работы, ведь тогда требуется предоставить справку о наличии места работы и подтвердить свои слова справкой о доходах. Хуже всего, что даже при наличии полного пакета безупречных документов может случится так, что вам откажут без объяснения причин. Конечно, можно обратиться к частному заемщику, но в таком случае высок риск переплаты по процентам самого ростовщика. Что делать, если в банках вам отказывают и необходимо получить кредит на карту онлайн без поручителей?

Сейчас в сети можно найти сотни микрофинансовых установ, которые работают по принципу того же частного заемщика, однако обладают преимуществами юридического лица. Например, они более заинтересованы в выдаче кредитных средств и принимают решение в положительную сторону даже за имением просрочек по основным банковским платежам.

Как взять кредит в таких организациях правильно?

Онлайн кредит на карту — быстро и удобно

Чтобы оформить кредит на карту онлайн потребуется минимальный пакет документов из паспорта, ИНН и номера телефона. Все, чего следует опасаться при оформлении такого кредитного продукта это переплаты по процентам.

Когда вы соблюдаете правила выплат, то получение месячного беспроцентного займа с нулевым процентом вполне реально. По этому продукту организация предоставляет займ без процентов за пользование кредитными деньгами, чем старается привлечь новую аудиторию. Последующая сумма займов будет расти, а процент за пользование деньгами падать — в глазах установы вы становитесь надежным заемщиком и вам охотнее одобрят выдачу кредитных средств.

Второй момент — микрофинансовые организации поддерживают услугу продления срока кредитного договора за небольшую ссуду с вашей стороны. После оплаты процентов, кредитных договор будет обновлен и дата следующего платежа будет отсрочена на необходимый вам срок.