Что предпочитает телезритель смотреть во время карантина

Население большинства стран мира вынуждено соблюдать карантин и проводить большую часть своего времени дома. Многие даже не ходят на работу и выходят на улицу в исключительных случаях. Такое положение вещей на сегодня сделало нас телезрителями, которые большую часть времени проводят за просмотром телевизионных передач. Как изменились вкусы телезрителя и что сейчас наиболее популярно в разных странах мира мы поговорим в нашей статье.

Обезлюдевшие улицы, переполненные больницы, крематории, не справляющиеся с потоком скончавшихся от китайского вируса – это не сюжет популярного боевика, а сюжет новостей, которые как в свое время сводки передают количество вновь заразившихся и умерших во всем мире и отдельно странам. Казалось бы, что после таких новостей хочется посмотреть реально что-то комедийное и смешное, но как не удивительно комедии сегодня не пользуются спросом. А наоборот фильмы про события, которые сейчас происходят в реальности стали шлягерами сегодняшнего дня. С начала шествия пандемии первые строчки по просмотрам занимают фильмы про похожие события, фильмы, которые стали своего рода пророческими. В первых строчках мирового рейтинга сейчас значатся такие фильмы как «Заражение», снятый в 2011 режиссёром Стивеном Содербергом по сценарию Скотта Бёрнса, в котором описываются борьба международной организации врачей с распространением очень опасного вируса, и фильм «Эпидемия», снятый в далеком 1995 режиссёром Вольфгангом Петерсоном, на основе книги Ричарда Престона, про события в джунглях Заира, где появляется опасный вирус способный уничтожить человечество.

Также популярны сериалы про вирусы и катастрофы глобального масштаба. Отметим, что смотреть сериал на любую интересную тему сейчас каждый желающий может на многих сервисах и сайтах онлайн-кинотеатров в интернете, что дает возможность легко и быстро найти интересующий вас фильм или сериал.

Причина повышенного интереса к фильмам, которые затрагивают тему, которая сейчас актуальна в мире, скорее всего, в том, что большинство зрителей хотят проиграть в уме возможные варианты развития ситуации в своем регионе. Просмотр фильмов и сериалов данной тематики дает возможность обыграть возможные ситуации в голове и быть более подготовленным к подобного рода событиям. Тем более, интересно смотреть фактически совпадающие с реальностью события, показанные в фильме, снятом пару лет назад. Кажется, что режиссёр обладает даром предвидения, сумевши так точно показать то, что мы сейчас видим в новостных сводках.