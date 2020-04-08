Сегодня мы хотим представить вам обзор 888Покер – покер-рума отличающегося надежностью, большим выбором игр и турниров, безопасностью персональных данных игроков, а также разнообразием бонусов.

888 Покер является одним из наиболее крупных покер-румов мира с двадцатилетней историей и более чем десятью миллионами пользователей, уступающим в количестве игроков разве что такому гиганту игорного бизнеса, как PokerStars. Именно поэтому площадка является отличным стартом для новых покеристов.

Преимущества 888Poker:

Большой выбор игр и турниров на любой вкус, банкролл и уровень игрока,

Разнообразие лимитов и бай-инов,

Награды и акции как для профессионалов, так и для новичков,

Выгодная и щедрая программа лояльности,

Удобные и разнообразные виды пополнения счета и вывода денежных средств,

Огромное количество игроков онлайн, что гарантирует быструю заполняемость столов,

Безопасность личных данных,

А также удобный и легкий в обслуживании интерфейс, надежный софт, мобильное приложение для игры с вашего телефона.

Что нужно для начала игры на 888 Покер

Чтобы зарегистрировать аккаунт (только для совершеннолетних пользователей), вам понадобится доступ в интернет, а также ваш телефон или ноутбук.

Для регистрации на 888 покер необходимо:

Перейти на официальный сайт 888 Покер и кликнуть кнопку «Регистрация».

В появившемся окне заполнить все необходимые поля, вписав ваши имя и фамилию, дату рождения, пол и страну проживания, после чего необходимо подтвердить, что вам есть 18 лет и нажать кнопку «Далее».

Следующим этапом является выбор никнейма и пароля. Никнейм – это ваша визитная карточка, имя, которое будет отображаться во время игры за столом. В этом же разделе вам предложат ввести секретный вопрос и ответ на него, будьте внимательны и запомните свой ответ, так как в дальнейшем он может понадобится при восстановлении доступа к аккаунту. Заполнив все поля нажмите «Далее».

В появившемся окне введите свои адресные данные, такие как: город, индекс, адрес проживания и номер телефона. Проверьте правильность введенной информации и нажмите «Отправить».

Теперь осталось только подтвердить свою регистрацию, переходя по ссылке, которая придет на указанный вами адрес электронной почты. Там же вы найдете ссылку на скачивание клиента.

Важно! Обязательно вводите достоверные данные, так как в противном случае не сможете пройти в дальнейшем верификацию аккаунта, а также помните о том, что зарегистрировать можно только один аккаунт, иначе вас заблокируют.

Теперь можно пополнить баланс с помощью вашей банковской карточки или одной из доступных платежных систем, минимальная сумма при этом составляет 10 долларов.

Инструкция по загрузке клиента 888 Покер

Что же нужно сделать, чтобы скачать клиент:

Зарегистрировать аккаунт, как мы описали выше.

Нажать на кнопку «Скачать».

Дождаться полной загрузки клиента.

Установить клиент.

После завершения установки ввести логин и пароль и авторизоваться.

Бонусная система 888 Покер

Для новых и постоянных игроков 888 Покер предлагает широкий спектр бонусов, вот несколько из них:

Бездепозитный бонус на $88. Один из главных бонусов 888 Покер, который точно придется по вкусу новичкам. Восьмерки любят и ценят своих новых игроков, поэтому дарят всем новым пользователям 88$ на старт. Первые $8 начисляются в виде $2 кэша и билета на турнир с бай-ином $6. Остальные деньги вы получите, когда начнете активно играть. Это отличный старт для начинающих покеристов и возможность ближе познакомиться с румом.

Бонус на первый депозит. При пополнении баланса на любую сумму до 600$ вы получаете бонус в размере 100% внесенной суммы, бонус при этом зачисляется постепенно, по 10$ за каждые 100 отыгранных очков.

Билеты на турниры. При первом пополнении счета вы получите билеты на такие турниры как: First Depositors, $1000 Depositors и First Depositors Challenge Tournament;

Мгновенные $10 к депозиту. С кодом 10PLUS вы получите дополнительные 10$ на счет при первом пополнении баланса.

$10 за друга. За каждого приведенного друга вы получите дополнительные 10$ на счет, если будут соблюдены условия – друг пополнит свой баланс и наберет 5 игровых очков.

Надеемся вам понравился наш обзор 888Покер и вскоре вы попробуете свои силы на крупнейшем покер-руме в мире!