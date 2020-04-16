Про безопасность лучше подумать заранее

Безопасность лишней не бывает никогда. К сожалению много случаев происходит в нашей жизни когда люди начинают задумываться над вопросом безопасности лишь после того, когда в их жизни случились не очень приятные события, связанные с проникновение в их жилища непрошенный гостей. А статистика разбойных нападений с проникновение в квартиры или дома не очень радует. И поэтому наиболее ответственные люди, которые ценят свою жизнь и жизнь своей семьи задумываются над вопросами безопасности заранее, чем обеспечивают относительно безопасное существование всех членов своей семьи.

Технические средства защиты вашего дома

Современные достижения науки и техники позволяют организовать дома даже собственными силами настоящую крепость, куда не сможет проникнуть не то, что злоумышленник, а даже мышка. И к таким средствам относятся, в первую очередь, сигнализации для дома, которые способны стеречь сутки напролёт не только периметр вашего дома, а всего участка, который принадлежит вам. И в случае проникновение любого живого существа они могут включить сирену, оповещающую о проникновении в охраняемую зону, а также могут включить фото и видео фиксацию нарушения охраняемого периметра и одновременно оповестить по набранным заранее номерам мобильных телефонов о случившемся проникновении. Такие системы сигнализации особенно актуальны в тех случаях, когда по каким-либо причинам хозяева дома или квартиры вынуждены длительный срок отсутствовать дома.

Также современные сигнализации могут очень тонко настраиваться по многим параметрам. К примеру, иметь несколько охраняемых зон, с разными, заранее заданными параметрами. К примеру, несколько зон будут контролироваться на проникновение только в ночное время, некоторые зоны только по выходным дням, а некоторые круглосуточно. И за всеми этими зонами будет следить лишь один центр или главное устройство, к которому все датчики подключены. Есть вариант подключения как проводное, так и беспроводное, что особенно удобно в случае удалённого подключения.

Помимо охранных функций современные сигнализации могут следить за протечкой води или газа и также своевременно оповестить вас в случае возникновения внештатной ситуации.

Использование сигнализации позволяет быть более уверенным в сохранности вашего жилья на период вашего отсутствия, а также позволит всегда быть спокойным и знать, что ваш дом под надёжным наблюдением и никто из непрошенных гостей не сможет к вам проникнуть.