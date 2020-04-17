Свадебные аксессуары для красивого и счастливого торжества

Довольно часто влюбленные при планировании свадьбы беспокоятся о самых разных мелочах. Например, где купить свадебный рушник? Нужна ли гостевая книга и как она должна выглядеть? Сколько свечей требуется на зажжение семейного очага? И таких нюансов – множество.

Чтобы планирование проходило более спокойно, не возникали ссоры и разногласия, рекомендуем ознакомиться с этой статьей. В ней описаны самые распространенные свадебные аксессуары, которые рекомендуется использовать во время празднования, чтобы придать событию особенную торжественность и «изюминку».

Перечень самых распространённых аксессуаров на свадьбу

Быки. Это перевязанные красной лентой две бутылки какого-либо алкогольного напитка, чаще всего используется шампанское. По традиции они открываются через год совместной жизни и распиваются с самыми близкими родственниками или свидетелями. Свадебные свечи. Эти аксессуары предназначаются для передачи огня домашнего очага от родителей к детям-молодоженам. Это очень давняя и трогательная традиция, которая сохранилась до наших дней. Если вас снимает видеооператор, то момент передачи свечей будет особенно красиво смотреться в свадебном фильме. Подушечка для колец. Обязательный атрибут, который может быть заменен на деревянную резную шкатулочку или красивую подставку. Главное – чтобы аксессуар гармонировал со стилистикой торжества и дополнял образ жениха и невесты. Рушник. Его простилают в ноги молодоженам свидетели во время проведения свадебного обряда. Считается, кто первым ступит на рушник, тот и будет главой семьи. Многие девушки предпочитают самостоятельно вышивать этот атрибут, следуя древним славянским традициям. Однако если на это нет времени, рушники на свадьбу можно приобрести в любом тематическом магазине.

Это только малая часть необходимых атрибутов, их можно дополнить множеством других мелочей – по желанию молодых.