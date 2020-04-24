Как выбрать часы Citizen для бега?

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным марафонцем, мониторинг ваших собственных результатов является отличным мотивационным фактором. Однако, выбор подходящих часов для бегуна может быть довольно сложным, поэтому вы должны сначала обратить внимание на некоторые важные функции, прежде чем принять правильное решение о покупке.

Часы для бега — дороже, но не точнее

Ценовой диапазон, когда дело доходит до беговых часов, очень широк. Правило кажется простым: чем выше стоимость покупки, тем больше функций они предлагают, но не все из них необходимы для бегунов. Если вы собираетесь заниматься бегом только несколько раз в неделю и хотите посмотреть некоторые ключевые статистические данные, просто выберите устройство с нижней или средней ценовой категории. В зависимости от того, как часто мы бежим и чего ожидаем от часов, мы выберем различное оборудование.

GPS-навигация всегда приведет к месту назначения

Спортивные часы отслеживают пройденное расстояние благодаря встроенному модулю GPS, использованию акселерометра или навигации по сопряженному телефону. Однако, если вы не хотите иметь с собой дополнительное устройство, вам следует рассмотреть часы, которые имеют доступ к GPS-навигации и акселерометру, к примеру отлично подойду часы Citizen Citizen. Они отображают положение пользователя на карте гораздо точнее.

Отслеживание вашего сердечного ритма и улучшение физической формы

Стоит рассмотреть дополнительные датчики, предлагаемые спортивными часами. Может быть очень полезно контролировать частоту сердечных сокращений, что возможно с помощью датчика, встроенного в часы, или нагрудного ремня, подключенного к часам через Bluetooth. Последнее очень точно, но вы можете чувствовать себя некомфортно, поэтому лучше сосредоточиться на первом варианте.

Спортивные часы, адаптированные к тренировочной площадке

Если наша деятельность происходит в основном в помещении, лучше всего выбрать часы со специальной функцией бега на беговой дорожке с акселерометром. С другой стороны, бегуны на бездорожье должны выбрать экипировку для беговых и других видов тренировок на открытом воздухе.

Большое количество производителей спортивных часов предлагают готовые планы тренировок, подготовленные экспертами для подготовки к полумарафонам, марафонам и другим видам бега. Стоит проверить, имеет ли выбранное устройство функцию виртуального тренера. В интернет-магазине strelka вы можете легко отфильтровать часы по их функциям и выбрать подходящий для вас.

Интервальные сеансы очень эффективны и позволяют повысить физическую форму и скорость. Хорошие часы для бегунов должны учитывать любую конфигурацию тренировки и предлагать возможность измерять такие параметры, как темп, частота сердечных сокращений, пройденное расстояние и продолжительность пробега.

Самое главное при выборе часов для занятий спортом — тщательно продумать, какие функции мы будем использовать на практике. Если вы планируете участвовать в марафонах или других соревнованиях, стоит инвестировать в часы с множеством функций, которые помогут вам полностью контролировать свое тело во время бега. Хорошие часы гарантируют эффективную помощь в планировании тренингов и мониторинге прогресса.