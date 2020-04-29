 
Среда, Апрель 29th, 2020 | Автор: | Рубрика: Технологии

От чего зависят цены на СЕО услуги

От чего зависят цены на СЕО услуги Сильнейшее влияние на стоимость продвижения оказывают восемь основных факторов. Изучив их, уже станет понятнее, как формируются на услуги СЕО цены, и за что придется платить.

Какие восемь факторов влияют на стоимость СЕО услуг

  1. Расходная часть. Продвижение сайта требует ежемесячных денежных вливаний, необходимых для покупки ссылок, заказа написания статей, оплаты труда компании или человека, у которого решили заказать SEO оптимизацию. Кстати, важно обратить внимание – некоторые сеошники указывают оплату за свои услуги с включенной в них расходной частью, другие – нет.
  2. Степень конкуренции в регионе продвижения и выбранной теме. Если сайт не встретит сильной конкуренции, то расходы на продвижение будут минимальными. Но если конкуренция высокая, что свойственно крупным городам, а также популярным темам, то в таком случае нужно быть готовыми тратить немало средств. Но даже и это не гарантирует 100% успеха.
  3. Разновидность сайта – форум, портал, сайт-визитка и т. п. Если выбран, к примеру, сайт визитка, то много страниц для продвижения тут не будет, а, значит, продвижение обойдется дешевле, чем оптимизация того же интернет-магазина с большим количеством разнообразных товаров.
  4. Ожидаемые результаты. Кому-то достаточно занять ТОП-10 по небольшому списку значимых ключей, а кому-то требуется продвинуться по огромному перечню запросов и привлечь миллионы посетителей. Естественно, что столь разные цели потребуют совершенно различных бюджетов.
  5. Срок продвижения. Поначалу после начала работ должно пройти какое-то время (около 6-12 мес.), чтобы сайт закрепился в поисковых системах и показал какой-то результат. Впоследствии же улучшение результатов можно будет при желании ускорять, но для этого потребуется увеличение денежных вливаний.
  6. Подход к организации труда. Если по-простому, то ситуация обстоит так. Выбирать нужно из трех вариантов: потоковые студии (берут дешево, работу делают кое-как), бутиковые агентства (делают работу хорошо, берут неприлично много) и опытные частные СЕО специалисты (берут нормально, делают хорошо).
  7. Раскрученность выбранного исполнителя или компании. Чем известнее сеошник или студия, тем дороже будут стоить услуги. Здесь срабатывает элементарный закон спроса и предложения.
  8. Тариф. Понимая, что отдельные владельцы сайтов обладают различными возможностями, студии и частные специалисты предлагают заказчикам разнообразные тарифные планы. Только важно понимать: чем дешевле план, тем меньшее количество трудочасов будет потрачено на ваш сайт.