От чего зависят цены на СЕО услуги
Сильнейшее влияние на стоимость продвижения оказывают восемь основных факторов. Изучив их, уже станет понятнее, как формируются на услуги СЕО цены, и за что придется платить.
Какие восемь факторов влияют на стоимость СЕО услуг
- Расходная часть. Продвижение сайта требует ежемесячных денежных вливаний, необходимых для покупки ссылок, заказа написания статей, оплаты труда компании или человека, у которого решили заказать SEO оптимизацию. Кстати, важно обратить внимание – некоторые сеошники указывают оплату за свои услуги с включенной в них расходной частью, другие – нет.
- Степень конкуренции в регионе продвижения и выбранной теме. Если сайт не встретит сильной конкуренции, то расходы на продвижение будут минимальными. Но если конкуренция высокая, что свойственно крупным городам, а также популярным темам, то в таком случае нужно быть готовыми тратить немало средств. Но даже и это не гарантирует 100% успеха.
- Разновидность сайта – форум, портал, сайт-визитка и т. п. Если выбран, к примеру, сайт визитка, то много страниц для продвижения тут не будет, а, значит, продвижение обойдется дешевле, чем оптимизация того же интернет-магазина с большим количеством разнообразных товаров.
- Ожидаемые результаты. Кому-то достаточно занять ТОП-10 по небольшому списку значимых ключей, а кому-то требуется продвинуться по огромному перечню запросов и привлечь миллионы посетителей. Естественно, что столь разные цели потребуют совершенно различных бюджетов.
- Срок продвижения. Поначалу после начала работ должно пройти какое-то время (около 6-12 мес.), чтобы сайт закрепился в поисковых системах и показал какой-то результат. Впоследствии же улучшение результатов можно будет при желании ускорять, но для этого потребуется увеличение денежных вливаний.
- Подход к организации труда. Если по-простому, то ситуация обстоит так. Выбирать нужно из трех вариантов: потоковые студии (берут дешево, работу делают кое-как), бутиковые агентства (делают работу хорошо, берут неприлично много) и опытные частные СЕО специалисты (берут нормально, делают хорошо).
- Раскрученность выбранного исполнителя или компании. Чем известнее сеошник или студия, тем дороже будут стоить услуги. Здесь срабатывает элементарный закон спроса и предложения.
- Тариф. Понимая, что отдельные владельцы сайтов обладают различными возможностями, студии и частные специалисты предлагают заказчикам разнообразные тарифные планы. Только важно понимать: чем дешевле план, тем меньшее количество трудочасов будет потрачено на ваш сайт.