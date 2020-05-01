5 вещей, о которых должны знать владельцы авто на газу

Автомобили с установками для сжиженного газа имеют преданное и растущее число поклонников в нашей стране. Заправлять автомобиль газом обходится его владельцу в разы дешевле, чем бензином. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы должны знать при покупке такого автомобиля.

1. Как выбрать модель автомобиля

Форумы и веб-сайты полны дискуссий о том, какие модели автомобилей лучше всего подходят для газовой установки. Так что давайте заинтересуемся темой перед покупкой машины, которую мы намерены перевести на ГБО. Однако правда в том, что на практике нет модели, которую нельзя изменить. Это только вопрос правильного типа установки и профессиональной установки. Но — чем сложнее установка, тем выше цена, поэтому в некоторых моделях вся операция просто невыгодна. Цены на комплекты установок ГБО можно посмотреть тут.

2. Установка, сборка — важный вопрос

Если у вас есть выбор: купить подержанный автомобиль с газовой установкой или установить его самостоятельно — выберите последний вариант, чтобы контролировать качество системы ГБО, которая будет установлена в автомобиле. Автомобили с установленными на заводе системами ГБО также становятся популярными. Все больше и больше компаний предлагают их. Посмотрим правде в глаза, машины на газу очень популярны в нашей стране.

При поиске мастерской, которая установит для вас газ, не просто используйте самую низкую цену. Необходимо найти хорошего и проверенного профессионала. Если он хорошо выполнит свою работу, установка прослужит вам без серьезных сбоев в течение многих лет. Ищите мнения среди друзей и в интернете.

3. Сервис — что нужно помнить

Автомобиль с газовой системой необходимо проверять ежегодно. Вы заплатите за это примерно на 50% больше, чем за обзор классического автомобиля. Хорошая машина на газу требует, чтобы один раз в 10-15 тысяч. заменить газовый фильтр, проверить герметичность установки и использовать диагностический компьютер, чтобы проверить наличие ошибок, например, в работе контроллера. Каждые 60 тысяч км проверяю форсунки, каждые 100 000 км замените редуктор и инжекторную рейку.

4. Машина на газу — в чем недостатки?

Самым большим преимуществом, конечно, является более низкая стоимость владения. Это оценят в первую очередь водители, которые ежедневно проезжают много километров на машине. И каковы недостатки этого решения? Прежде всего, инвестиции, которые вы должны сделать, чтобы получить отдачу.

Основным недостатком является ограничение области загрузки газовым баллоном. При установке установки вы можете выбрать цилиндр, который занимает большую часть багажника, или цилиндр, который заполняет пространство, предназначенное для запасного колеса. И хотя последний вариант имеет больше сторонников, потому что цилиндр не виден, следует помнить, что отсутствие запасного колеса также может быть неприятным.

Недостатком, безусловно, будет необходимость чаще заправляться. Автомобиль обычно потребляет примерно на 20% больше газа, чем бензин, а объем цилиндров невелик. Вот почему вы вынуждены чаще посещать заправочные станции, что может быть сложно.