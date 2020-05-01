Можно ли выиграть в казино Космолот

Многие люди предпочитают играть в казино с целью быстрого и легкого заработка. Однако здесь не учитываются математические расчеты, влияющие на вероятность выигрыша, а также ряд других факторов. Мы часто не осознаем тот простой факт, что все казино, включая http://www.vinrajrada.org.ua/, были созданы для того, чтобы они могли зарабатывать. Если бы это было не так, сегодняшний рынок азартных игр выглядел бы совершенно иначе. Для многих игр, предлагаемых казино, математика и статистика чрезвычайно полезны. Оказывается, в каждой игре казино имеет меньшее или большее преимущество перед игроком.

Рулетка

Давайте сначала возьмем рулетку, которая является королевой казино. В течение многих лет мы можем встретить два популярных вида: европейский и американский. Первая похожа на оригинальную рулетку второй половины 17 века. На колесе 36 номеров и поле 0. Это означает, что казино имеет преимущество над игроком в 2,7 процента.

Даже при прямой ставке — черной или красной, четной или нечетной — поле 0 нейтрально и означает, что ставка проиграна. В американской рулетке к колесу добавлено поле 00. Таким образом, преимущество казино увеличилось до 5,26 процента.

Игровые автоматы

Случай с игровыми автоматами выглядит намного хуже для игрока. Здесь вычисляется математический процент возврата игрока (RTP), определяемый казино или производителем слота. Отмеченный как RTP в процентном выражении, он показывает, сколько теоретически мы получим за каждые 100 фишек. Хотя есть игры с RTP от 97 до 99 процентов, большинство из них имеют это соотношение ниже 95 процентов. Поэтому нельзя скрывать, что каждое казино зарабатывает больше всего на игровых автоматах, и простой розыгрыш самого высокого приза — не удача, а просто запрограммированная работа игрового автомата.

Карточные игры

Наименьшее преимущество казино можно увидеть на примере карточных игр: блэкджек и баккара. Здесь оно часто составляет около 1%. Просто блэкджек или рулетка отлично подходят для использования нескольких математических стратегий: мартингейл, пароли, последовательность Фибоначчи. Благодаря им вы можете не только компенсировать преимущество казино, но и иметь его на своей стороне. Математически также доказано, что подсчет карт, который запрещен казино, дает игрокам гораздо больше шансов на выигрыш.

Поэтому казино vinrajrada.org.ua тщательно проверяют, считает ли кто-нибудь карты или другие математические уловки. Одна из самых интересных историй, связанных с математическим подходом к игре в карты, была представлена в фильме «21», основанном на книге «Снос дома» 2003 года (в разговорном словаре «Дом» означает «Казино»). Группа студентов из престижного университета MIT регулярно путешествовала в Лас-Вегас, используя свои математические навыки для навигации в казино. Их наконец поймали с поличным.

Психология и алкоголь

Мы сосредоточились только на математике, но в то же время психология также может многое рассказать нам о наших шансах на победу. Речь идет о психологическом состоянии игрока, его эмоциональном состоянии. Широко известно, что некоторые люди более восприимчивы к внушению других. Стационарные казино пользуются слабой волей игроков, предоставляя им бонусы и скидки, что влияет на продление игры. Психическое или физическое состояние игрока также играет огромную роль.

Игры в казино не приветствуются, когда мы в плохом настроении или в депрессии. Состояние опьянения или использование стимуляторов оказывает огромное влияние на наши решения. Труднее для трезвого ума и принятия рациональных решений. Играя под давлением, в попытке компенсировать потери может привести только к тому, что мы запишем дальнейшие потери, и наши шансы резко уменьшатся.

Выиграть в казино можно, но это не значит, что вы будете всегда в выигрыше. Главное в игре – это возможность отдохнуть и получить позитивные эмоции, за которые большинство игроков не прочь заплатить, ведь любое удовольствие стоит потраченных усилий или финансов.