Как найти верного партнера на сайте знакомств?

79% посетителей сайтов знакомств указали верность как основной принцип успешных отношений. Верность также является одним из основных критериев поиска любви в Интернете. Вопрос в том, как распознать, что недавно встреченный человек также ценит лояльность? Можно ли угадать, что партнер останется верным в отношениях? Оказывается, да!

Исследователи говорят, что это легко!

Для начала стоит присмотреться к профилям девушек на сайте знакомств. К примеру, на таком сайте https://relaxkiev.com сразу становится понятно, что предлагают девушки и что ищут посетители подобных сайтов. На сайтах знакомств обычно одинокие люди делятся своими ожиданиями и ценностями, которые определяют их жизнь. Многие из них ясно указывают на то, что они ценят любовь, взаимное уважение и верность. Тема лояльности появляется даже в девизах пользователей сайтов знакомств. Существует очень много профилей, на которых появляется тема верности, поэтому, если вы ищете партнера, для которого верность так же важна, как и для вас, найдите время, чтобы внимательно прочитать описания.

Тестер верности — как узнать, будет ли кто-нибудь сохранять мне верность?

Профессор Джиллиан Роудс из Университета Западной Австралии в Перте считает, что женщинам не нужно хорошо знать мужчину, чтобы оценить, будет ли он верным партнером. По ее мнению, женщины способны обнаружить неверность только что встретившегося мужчины! Все, что им нужно, это их … фотография. В исследовании приняли участие 68 человек (34 женщины и 34 мужчины), и оно состояло в оценке верности данного человека на основе фотографии (конечно, участники исследования не знали людей на фотографии). Участники оценили 189 фотографий обоего пола.

Господа, 77 процентов они дали неправильные ответы. Это произошло из-за того, что мужчины оценивают женщин исходя из их привлекательности и считают, что женщина, которая больше нравится мужчинам, обманывает одновременно. Дамы, в свою очередь, дали неправильные ответы в случае 38 процентов, просмотренных фотографий. Женщины, как и опрошенные мужчины, использовали стереотипы для хорошо сложенных мужчин, признавая, что мускулистый парень также может быть обманщиком.

Верность в отношениях — сложный вопрос?

Результаты испытаний проф. Родос — это ценная информация для людей, которым небезразлична лояльность в отношениях. Стоит помнить, что при оценке потенциального кандидата для нашего сердца не поддавайтесь стереотипам, но используйте здравый смысл.

Исследование CBOS показывает, что почти 50 процентов люди знают кого-то, кто может заигрывать с человеком, который находится в стабильных отношениях. Каждый восьмой респондент лично признается в интимных отношениях с человеком, который состоит в браке или в партнерстве, а каждый десятый (10%) — в физическом предательстве партнера.

На самом деле, у нас никогда нет гарантии, что человек, с которым вы встречаетесь, останется верным вам в ваших отношениях. Время покажет, нашли ли мы верного партнера. И мы желаем вам найти такого партнера. Удачи!