Евгений Черняк — Тони Старк нашего времени?

Посмотри лучшее выступление в Казахстане с Евгением Черняком. Самые искренние ответы на самые наболевшие вопросы.

«Сейчас мир забит бездельниками, которые, ничего не делая, хотят быть богатыми» — эта фраза, сказанная Евгением Черняком на семинаре Big Money, напрямую олицетворяет его дух борьбы по жизни. Именно труд сделал из обезьяны человека, именно труд облагораживает человека, именно трудиться и работать призывает нас всех Евгений Черняк.

Достичь успеха не так просто, но в 21 веке, это стало проще, благодаря новым технологиям, возможностям, свободе выбора и т.д. Однако, большинству людей мало и этого, находя нелепые отговорки, будучи уверенными, что у них не получится.

Сам себе мотиватор

«Любой человек должен быть самомотивирующейся биологической машиной» — говорит нам Евгений.

Человеку, который своими силами, начиная с профессии инженера-технолога, освоил право и финансы, учредил компанию, которую продвигает уже более двадцати лет и дошел до списка Forbes, хочется верить и ставить в пример.

Читать статьи на тему: Черняк

Феникс

Познакомившись с Евгением через призму его youtube-канала «Big Money» или его instagram, можно увидеть одну непростую вещь. Он отдается всем своим слушателям, читателям, фанатам, отдавая всего себя для того, чтобы породить еще больше успешных людей. Выбрал ли он сам себе такую роль? Это неважно. Ведь он сгорит и отдаст всего себя со сцены, трибуны, экрана для того, чтобы возродиться и отдать всего себя снова.

Лидер

Рассказывая о взаимоотношении со своими сотрудниками, Евгений может показаться диктатором. Но если посмотреть на это через призму успеха в работе, невольно начинаешь понимать, что для того, чтобы команда работала надо ставить задачи и требовать их решения. Таким образом, повышается работоспособность, а значит повышается капитал, а значит Евгений, как и его подчиненные, не стоят на месте, а повышаются на более новый уровень с каждой новой задачей.