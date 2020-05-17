Как выбрать качественный матрас на кровать для полноценного и комфортного сна

На первый взгляд покупка матраса выглядит совершенно простой задачей. Мебельные салоны и интернет-магазины предлагают столь богатый ассортимент, что трудностей возникнуть явно не должно. Все не так просто, когда широта модельного ряда загоняет покупателя в тупик и не позволяет сделать правильный выбор. Нередки случаи, когда новый матрас попросту не подходит по размерам к спальному месту, либо доставляет пользователю ощутимый дискомфорт при эксплуатации. По этой причине выбирать матрасные изделия следует очень внимательно, не торопясь и выполнив предварительный замер кровати.

Как выбрать ортопедический матрас?

Данный спальный атрибут необходим в каждом доме. Осталось разобраться в тонкостях его выбора:

Старайтесь выбирать матрасы недорого , выполненные только из экологически чистых и гипоаллергенных материалов.

, выполненные только из экологически чистых и гипоаллергенных материалов. Предпочтительный вариант — технологичный матрас с пенным наполнителем, обладающим “эффектом памяти”.

Чтобы уход за матрасом не доставлял хлопот, советуем приобрести модель со съемным чехлом. Последний легко снимается и отправляется в стирку при необходимости. Лучшие материалы изготовления чехла — стрейчевый трикотаж, хлопок и жаккард.

При выборе матраса очень важно учесть антропометрические параметры пользователя: его рост, вес. Также имеют значение возрастная категория и состояние здоровья.

При наличии заболеваний опорно-двигательной системы обязательна консультация врача-ортопеда. Специалист порекомендует нужную степень жесткости матраса и его конструкцию.

Следует убедиться, что изделие соответствует международным стандартам качества, экологичности и безопасности, что подтверждается соответствующими документами. Продавец обязан предоставить их по первому требованию.

Самые технологические матрасы

Хит продаж на рынке матрасных изделий — беспружинные модели со специальными наполнителями:

Мемофлекс — уникальный наполнитель искусственного происхождения, способный запоминать линии тела пользователя и быстро под них подстраиваться.

Эирформ — наполнитель с пористой структурой. Отлично пропускает воздух, отличается высокой эластичностью и гигиеничностью.

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