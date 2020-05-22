Интернет-магазине Миратон представил новую коллекцию кроссовок SS’2020

Каждая женщина ценит красоту и комфорт летней обуви, особенно в очень жаркие дни. Лето — время, когда мы обуваем сандалии и шлепанцы на ноги, но не только. Классические и популярные кроссовки и кеды также довольно часто встречаются на очаровательных женских ножках. Современные кроссовки и кеды подходит не только для брюк, но и большинства платьев. Вам интересно, как выбрать летние кроссовки? Мы расскажем про летнюю коллекцию SS’2020 интернет-магазина Миратон, где можно посмотреть женские кеды и женские кроссовки, среди которых есть модели разработанные собственным дизайн-бюро, и которые стоит купить, чтобы выглядеть модно.

Кроссовки в коллекции SS’2020

Обувь коллекции SS’2020 представлена такими известными мировыми производителями как Nike, Puma, Adidas, New Balance, FILA, Clarks, Cabani Shoes, Attizzare, Saucony, Windsor Smith и другими.

Кроссовки в целом — это универсальная обувь на каждый день. Они отлично работают в разных условиях и в разных случаях. Они подходят как для городской стилизации, так и для более серьёзного использования в тяжёлых условиях и даже вечеринок. Кроссовки не знают возрастных ограничений — их качество и удобство использования оценят женщины всех возрастов.

Одной из отличительных особенностей кроссовок является гармоничное сочетание лучшего стиля с высочайшим уровнем комфорта. Спортивную обувь можно успешно носить ежедневно во многих стилях — от спортивного до повседневных комплектов одежды. Классические кроссовки с низким верхом или до лодыжки подходят как к спортивному костюму, так и к джинсовым брюкам и клетчатой рубашке, а также к женской юбке из трикотажа в сочетании с женским свитером на пуговицах. В то же время резиновая подошва, мягкая ткань и правильное профилирование обуви напрямую влияют на комфорт при ходьбе.

Женские кеды

В повседневных стилях сложно обойтись без кед. Это тип обуви, который до сих пор охотно использовали только мужчины. Однако модные привычки меняются, и женщины также следуют за мужчинами. Женские кеды — это комфорт, классический и модный дизайн в одном. Женщины могут выбирать модели, которые не только обеспечат комфорт ног, но и будут выделяться на улице с оригинальным кеды. Разнообразие доступных стилей и расцветок этой обуви заставляет женские кроссовки работать не только в стиле casual. Они будут отлично смотреться в сочетании с джинсами и свободной рубашкой.