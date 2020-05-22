Особенности игровых слотов EGT на примере слота 40 Супер Хот

Сегодня небывалый всплеск популярности демонстрируют игровые автоматы, играть в которые можно в сети на специальных сайтах онлайн казино. С ростом популярности такого вида развлечений растёт и число игровых клубов в сети, которые в битве за клиентами предлагают бонусы и проводят акции, что в итоге является отличным способом хорошо провести время и воспользовавшись шансов щедрой раздачи бонусов получить довольно большой шанс выиграть приличную сумму денег.

Провайдеры и разработчики игрового софта для сетевых казино

На данный момент успешно работает в области разработок программного обеспечения для игровых казино в сети достаточно много компаний, известных во всем мире. Мы расскажем про их работу на примере студии EGT, которая славится качественным продуктом и слоты разработчиком которых является данная компания представлены практически во всех известных казино. Прочитать про ЕГТ слот можно по ссылке https://goxbet1.com/gameGroup/egt-html5.

В 2002 году одна из крупнейших компаний на рынке азартных игр — EGT — начала свою деятельность в солнечной Болгарии. Euro Games Technology — одна из самых быстрорастущих компаний в своей отрасли. Всего за 14 лет деятельности им удалось расширить охват до 4 континентов, охватывающих 75 стран.

Цель компании — генерировать непрерывный поток революционных идей и вносить технологически продвинутые изменения в тщательно подготовленные игры. Поэтому, создав бесплатную игру в казино EGT, вы можете предоставить игрокам доступ к играм, которые они хотят. Если вы хотите играть в игровые автоматы 3D или игровые автоматы Hot Spot — вы найдете все на EGT. Производитель также специализируется на автоматах по продаже фруктов.

В предложение компании входят системы управления казино и популярные игровые автоматы 777 EGT. Среди предложений доминируют игровые автоматы EGT, что является правильным ответом компании на рыночный спрос. Как и другие лидеры игорной индустрии, EGT также занимается поставками настольного игрового оборудования.

Европейские технологии в мире

EGT, заботясь о своем высоком положении среди лидеров азартных игр, поддерживает очень высокую активность на рынке, не только производя новые игры и создавая новые высококачественные технологии, но и активно представляя их на крупных мероприятиях. Из-за такой большой приверженности присутствующие на рынке казино все чаще и чаще выбирают игровые автоматы EGT, и компания растет еще быстрее.

40 Super Hot — фруктовый автомат с функцией джекпота

EGT Studio имеет несколько очень интересных фруктовых автоматов, среди которых следует отметить следующие:

5 Dazzling Hot

30 Spicy Fruits

5 Great Star

Caramel Hot

20 Dazzling Hot

40 Super Hot и другие.

Одним из наиболее популярных слотов является 40 Super Hot с функцией прогрессивного джекпота.

Видео-игровой автомат сочетает в себе простоту классических автоматов по продаже фруктов с современной аудиовизуальной обстановкой. Благодаря этому игра предлагает нам приятный и затягивающий геймплей на многие минуты. Давайте посмотрим, что же предлагает нам игровой автомат Super Hot 40. Для тех кто хочет увидеть в реальной жизни работу слота, то 40 super hot играть бесплатно можно по ссылке https://goxbet1.com/game/demoGame/5102.

Самая важная информация о машине 40 Super Hot

Игровое поле состоит из пяти вращающихся барабанов с символами фруктов. Символы расположены в четыре ряда, что дает нам всего 20 слотов на игровом поле. Символы появляются в больших стеках, что позволяет создавать множество комбинаций за один ход. Большим плюсом является тот факт, что игровой автомат 40 Super Hot имеет до 40 игровых линий, на которых мы можем строить системы из одинаковых символов. В игре приятная аудиовизуальная настройка, а игровой процесс ориентирован в первую очередь на простоту и динамику вращения. Мы уверены, что видео-слот 40 Super Hot оправдает ожидания поклонников автоматов по продаже фруктов.

Какие символы мы можем найти на игровом поле?

40 Super Hot — классический представитель торговых автоматов по продаже фруктов. Поэтому на фруктовом поле доминируют фруктовые символы, такие как вишня, апельсины, лимоны, сливы, арбузы и виноград. Кроме того, мы также встретимся с золотыми звездами и счастливыми семерками. Это не только самые ценные символы во всей игре, но и дополнительные функции. Семь — это дикий символ, который может сыграть с любым другим на барабанах таким образом, чтобы создать наиболее прибыльную систему с точки зрения игрока. Золотая звезда — это символ Scatter, который не обязательно должен появляться на одной из линий выплат, чтобы обеспечить полную выплату.

Каковы максимальные выигрыши на игровом автомате 40 Super Hot?

Максимальная ставка в игре 40 Super Hot составляет 800 монет за ход, что дает нам 20 монет на выигрышную линию. По этой ставке мы можем выиграть до 400 000 монет. Такой выигрыш гарантирован системой из пяти звезд. Помните, что это символ Scatter, и поэтому, независимо от того, где они появляются на барабанах, пять звезд дадут нам максимальный выигрыш. Давайте не будем забывать о прогрессивном джекпоте.

Студия EGT разработала очень интересный способ реализации прогрессивных джекпотов. Все игры от этого провайдера в предложении одного казино связаны между собой и имеют общий джекпот, который можно получить во время специальной мини-игры. При игре на деньги автомат может запускать функцию карт джекпота после каждого вращения. Это совершенно случайно, но чем выше ставка на игру, тем больше вероятность, что с нами случится удача. В мини-игре мы раскрываем девять из двенадцати карт. Мы должны ударить три карты с одинаковым символом (алмазы, сердца, трефы, пики). Каждый символ имеет свой собственный джекпот. Самые большие выигрыши спрятаны под пиком.

Подавляющее большинство игроков выбирают игровой автомат 40 Super Hot в виде одного из лучших способов отлично провести время. Это единственный способ играть за многомиллионные джекпоты, доступные в крупных онлайн-казино. Если вы хотите сыграть в 40 Super Hot и, кстати, получить привлекательный приветственный бонус, обязательно загляните по ссылкам приведённым в нашей статье.