

Инвестиции в смарт-квартиры Украины — одна из самых популярных форм приумножения капитала. В пользу такого способа заработка выбор делает всё больше покупателей. С чем это связано? Какой украинский застройщик предлагает оптимальные варианты для вложения денег?

Смарт-квартира — что это?

Smart — слово, которое в переводе с английского языка означает «умный». Значение этого слова полностью соответствует жилой недвижимости с созвучным назначением «смарт-квартиры». Главные характеристики таких объектов заключаются в их компактности и предельной продуманности. Smart-жильё не имеет длинных коридоров и неиспользуемых по назначению площадей. Здесь задействован каждый метр: место для приготовления и приёма пищи, отдыха, учёбы, работы, хобби.

Площадь смарт-квартир составляет в среднем 18-30 квадратных метров. Всё пространство — это одна комната с функционально выделенными зонами. Планировка может быть разной. В любом случае, комфорт проживания ставится на первое место. При этом важно, чтобы жилое пространство было удобно для каждого члена семьи. Для организации пространства используются материалы разных фактур и цветов, мебель, разный текстиль, ниши, арки и иные малые архитектурные формы.

Смарт-квартиры впервые появились в США. Дома с таким жильём возводили преимущественно в центральной части и в густонаселённых районах. Немного позднее подобная недвижимость стала популярна в Европе. На территории Украины смарт-квартиры начали появляться только в 2016 году. С каждым годом эта недвижимость завоёвывает всё большую популярность.

Смарт-квартира: чем она хороша и что учесть при выборе?

«Умные» квартиры обладают массой преимуществ. Это не только отменная функциональность и чёткое зонирование пространства. Данная недвижимость очень удобна тем, что она не имеет внутренних несущих стен. Благодаря этому можно в любой момент без лишних затрат времени, сил и денег изменить планировку с учётом изменившихся жизненных обстоятельств. Например, в случае с молодой семьёй при рождении первенца можно будет создать для него уютный и безопасный уголок.

Смарт-квартира — это просторные апартаменты. В таком жилье нет ощущения тесноты. Это возможно благодаря минимальному количеству мебели. Также многие такие квартиры имеют панорамные окна, что добавляет обстановке особую лёгкость.

При выборе смарт-квартиры необходимо заранее определиться с целями приобретения. Если такую недвижимость покупает, к примеру, студент, то следует учитывать расстояние до учебного учреждения. Молодой семье стоит присмотреться к квартире в доме, недалеко от которого имеется детский сад или школа. Некоторые застройщики предоставляют возможность перед покупкой расположить в дизайнерском макете мебель и бытовую технику. Это позволяет покупателю понять, чего именно он хочет.

Преимущества покупки smart-недвижимости

Смарт-квартиры, предлагаемые под адресу https://budova.ua, являются очень выгодным вложением денег. По сравнению с обычными квартирами вторичного рынка, такое жильё обойдётся в меньшую сумму. Главное – сотрудничать с добросовестным продавцом. «Умная» квартира станет отличным выбором для:

студентов, которые хотят жить отдельно от родителей;

пожилых людей;

тех, кто не может приобрести полнометражные апартаменты;

супружеских пар без детей или с одним маленьким ребёнком.

Смарт-квартира окупится в самые короткие сроки. Это возможно за счёт двух моментов: минимальное содержание и выгодная аренда. Сравнительно небольшую по площади квартиру обогреть дешевле, чем обычную однокомнатную. Освещение и иные коммуникации тоже будут стоить дешевле. Ремонт в этом случае обойдётся в меньшую сумму.

В случае с арендой смарт-квартира позволяет очень хорошо заработать. Такое жильё оформляют во временное пользование так же охотно, как и простые однокомнатные квартиры, причём можно выручить хорошую сумму. Здесь многое зависит от месторасположения недвижимости.

Чем привлекательны новостройки от застройщика «Будова»?

Разумнее всего делать инвестиции в смарт-квартиры от застройщика. В Украине оптимальный выбор — это строительная компания «Будова». Чем именно хорош этот застройщик? Почему стоит выбирать его квартиры?

«Будова» — лидер украинского строительного рынка, услугами которого на протяжении более 20 лет пользуются жители Одессы и Одесской области. Данная строительная компания предлагает жильё в новых домах, расположенных в разных районах города. Это позволяет покупателю с любыми потребностями и предпочтениями подобрать для себя оптимальный по месторасположению вариант. «Будова» работает честно и предлагает покупателям очень приятные цены. Итоговая цифра зависит от нескольких факторов: расположение дома, площадь и планировка квартиры, этажность, вид из окна, особенности бытовых условий (наличие балкона, мусоропровода и пр.).

Квартиры от компании «Будова» — это современная недвижимость. Строительный процесс реализуется согласно инновационным технологиям, что гарантирует безупречное качество конечного результата и долгий эксплуатационный срок домов. Новостройки от данного застройщика отличаются грамотно продуманной планировкой, имеют просторную лоджию и кухню, надёжные инженерные коммуникации.

Хорошо развита инфраструктура: вблизи домов имеются магазины, школы и дошкольные учреждения, поликлиники, аптеки, спортивные залы и многие другие важные объекты. Отдавая предпочтение такой недвижимости, покупатель может быть уверен в юридической чистоте сделки: судебные разбирательства и иные неприятные юридические моменты, связанные с квартирой, его не коснутся.

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