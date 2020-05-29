Коронавирус укрепляет позиции в столице России

Число заболевших растет, режим самоизоляции и меры ограничительного характера продлеваются. Что ждать жителям России от пандемии и как избежать ее распространения?

Новости о пандемии каждый час информируют нас о состоянии с распространением нового китайского вируса и результатами борьбы с ним. Данная тема становится очень актуальной в сообщениях всех информационных источников.

Режим самоизоляции уже продлён в Москве и Московской области до 31 мая, а люди всё чаще выходят на улицу из-за того, что устали сидеть дома. К рекомендациям остаться дома все меньше прислушиваются, стараясь чаще выходить на воздух.

Вируса не существует?

Находятся люди, которые считают, что новый вирус — это выдумка и нагнетание обстановки. Угроза отсутствует — значит надевать маски и соблюдать режим нет необходимости. По причине безответственности и несознательности граждан, не желающих прислушиваться к мнению специалистов и следовать рекомендациям, может происходить массовое заражение людей.

Так, в разделе коронавирус последние новости сегодня в Москве на официальном сайте сообщается, что уже зафиксировано 198 676 случаев заражения смертельно опасной инфекцией. Обновляется сайт коронавирус ежедневно. Цифры сайта официально подтверждены.

Как не заболеть. Советы, которые помогут вам выжить.

Совет первый — чтобы не заболеть, нужно сидеть дома. Конечно, по возможности. Пока это самый безопасный вариант.

Совет второй. Если есть необходимость выхода из дома, то самое простое действие, которое от вас требуется — надевайте защитные маски. Об эффективности разного типа масок рисунок ниже.

Совет третий – мойте руки после контакта с внешней средой. Это нужно было делать и до распространения пандемии, обычное правило гигиены, сейчас же самое подходящее время для введения этого простого правила в повседневную жизнь.

Совет четвертый — протирайте гаджеты и другие предметы (например, очки), с которыми контактирует ваше лицо, антисептическими растворами.

Медики рекомендуют растворы на основе спирта, а также хлорсодержащие растворы. Так, телефон по возвращении с улицы можно протереть спиртом для дезинфекции поверхности.

Прислушайтесь к этим советам, после окончания режима самоизоляции пусть способы защиты от различного вида инфекций войдут в вашу привычку.

Соблюдение простых правил поможет уберечь вас и ваших близких. Будьте здоровы.