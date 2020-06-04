Обзор популярных игровых слотов

Новые игровые автоматы в казино являются самыми популярными играми, которые, несомненно, являются лидерами по текущим данным. Всем нравится играть в популярные игровые автоматы, даже операторам казино. Знаете ли вы, что лучшие игровые автоматы приносят более 70% дохода казино? Это действительно интересные игры, которые предлагают потрясающие выплаты — вы даже можете стать миллионером, если вам повезет в игре с прогрессивным джекпотом. Из-за этой популярности появилось буквально сотни новых игр для игровых автоматов, и их число неуклонно растет день ото дня. Ниже вы можете прочитать про тройку наиболее популярных игровых слотов в казино Вулкан официальный сайт которого предлагает всем своим посетителям бонусы и акционные предложения.

1. Игровой слот Boom Brothers

Boom Brothers — это 5-рядная машина с 20 линиями выплат, созданная одной из самых популярных компаний. Он имеет тему майнинга и основан на 3 трудолюбивых дварфах (Boom Brothers), которые вооружены взрывчаткой — их цель — найти богатство, спрятанное в шахтах. Boom Brothers — второй платиновый видео-слот после Gonzo Quest, в котором есть целая куча анимации и спецэффектов. Это привлекательно для всех типов игроков, потому что каждый из них может играть, начиная с 20 центов до 50 фунтов за ход. Вы можете видеть, что символы висят на цепях — они работают как ролики, но выглядят довольно хорошо и отличаются друг от друга. Одной из основных функций является функция бесплатных вращений, которую вы можете запустить, заработав 3 или более символов бесплатных вращений. Каждый символ бесплатного вращения отображает случайное число, которое суммирует их — вы можете получить от 8 до 50 бесплатных вращений. В выигрыше вы также найдете 3х множитель! Обратите внимание на символ бесплатных вращений, используя эту функцию, потому что он будет давать вам 1 дополнительный спин каждый раз, когда он появляется.

2. Игровой слот Starburst

Starburst — это 5-рядный игровой автомат с 10 линиями выплат для игроков, ищущих очень захватывающий, простой игровой автомат в казино Вулкан. И футуристический, и ретро, он предлагает красивую, высококачественную 3D-графику, предназначенную для того, чтобы увлечь игроков в межзвездное приключение и показать им звук, напоминающий аркадные игры 80-х и 90-х. Как и другие чрезвычайно популярные игровые автоматы, Starburst состоит из серии блестящих и красочных драгоценных камней, которые игрок должен расположить в правильных комбинациях, чтобы выиграть. Наряду с разноцветными драгоценными камнями появляются классические символы казино, такие как 7s и Bar, а также мощный символ Starburst. Символ Starburst не только превращает весь барабан в Wild Reel, что дает вам прекрасные возможности для создания больших комбинаций, но также запускает свободное вращение, при котором барабан Wild остается на месте, давая вам двойной шанс его ударить. И не только это, но если во время этого бесплатного вращения появится еще один Wild, он также изменит правительство на Wild и начнет другое бесплатное вращение!

3. Hall of Gods

Hall of Gods — это машина, в которой вы перемещаетесь в мифический мир викингов на борту корабля. Эта 5-строчная 20-строчная игра имеет прекрасную графику, и каждый аспект игры остается верным этому мотиву. В игровом автомате вы найдете Thor’s Hammer, который дает вам возможность выиграть один из трех впечатляющих джекпотов, а символы Scatter и Wild предоставляют дополнительные шансы на крупный выигрыш. Зловещий змеиный дикий символ заменяет все символы, кроме Scatter и Bonus. Интересная визуальная особенность заключается в том, что когда символ находится на выигрышной линии в строках 2, 3 или 4, он расширяется в три столбца, чтобы показать зверя, выходящего из воды. Символ Scatter представляет двух черных ворон, сидящих на могиле на фоне полной луны. Вы можете использовать этот символ для активации бесплатных спинов.

Игровые слоты в казино Вулкан позволяют каждому игроку получить максимум удовольствия от игрового процесса, не потратив при этом кучу денег, а при должном везении вполне возможно и выиграть приличную сумму денег.