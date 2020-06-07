Основы спортивного беттинга: что это такое, теория и практика

Беттинг — это ставки в букмекерской конторе. Сюда подпадает сам процесс, организация игры, структуры, обеспечивающие все инструменты для ставок. Интерес к ставкам на спортивные события возник ещё 300 лет назад, а в XXI веке случился прорыв. Разбираем историю беттинга вместе с порталом casino-bonuscode.co.uk и рассмотрим что нужно знать новичку перед началом своей карьеры в ставках на спорт.

История развития беттинга

Рассказать о мире спортивных ставок, беттинге поможет история. Азарт и стремление отстоять свою точку зрения — характеристика, присущая человеку во все времена. Спорт развивался ещё в Античности, и уже тогда появились первые пари на победителей.

Официально историю спортивных ставок принято вести с середины XVII века. Пальму первенства отстаивают англичане и французы. Первые заявляют, что конные скачки — национальная гордость британцев, а именно со ставок на лошадей начался современный беттинг. Французы настаивают на том, что именно они начали официально принимать ставки. И даже называют конкретную дату — конные забеги 15 мая 1651 года в Булонском лесу.

Профессиональный беттинг пережил сферу расцвета только в первой половине ХХ века. Конные тотализаторы к этому времени уже имели длинную историю, но ставки на спорт не были распространены. Во многих странах Европы появляются так называемые будки, а потом и законы, регулирующие их деятельность.

Современный этап расцвета спортивного беттинга связан с внедрением интерактивных технологий. В XXI веке ставки стали доступны в онлайне, поэтому букмекерский бизнес пережил небывалый взлёт. Например, в России ставки делает около 8 млн человек.

Благодаря новым технологиям попасть в мир ставок и начать делать пари можно за пару минут. Но безопасно ли это?

Чтобы не проиграть много денег, узнайте основы беттинга, правила поведения игрока, принципы финансового управления и другие нюансы.

Что нужно знать новичку о мире спортивных ставок

В беттинге есть специфический лексикон. У вас есть интерес к спортивным ставкам, хотите узнать, что такое букмекерская контора, тотал, линия, ставка, прогноз, экспресс, какие виды пари бывают и многое другое. Приготовьтесь к тому, что ставки на спорт — сложная и многогранная деятельность.

Чтобы добиться успеха в беттинге, сформируйте знания о следующих областях:

принципах работы букмекеров;

особенностях формирования линии, росписи, коэффициентов;

видах спорта, на которые собираетесь делать ставки;

правилах финансового менеджмента, управления игровым банком;

эффективных стратегиях ставок, благодаря которым можно быть в плюсе на дистанции.

Есть болельщики, которые используют спортивный беттинг для повышения эмоционального градуса. Болеть за любимую команду ещё интереснее, если сделал ставку на её победу.

Как формируются коэффициенты букмекеров

Разберёмся, что такое беттинг и как формируются букмекерские коэффициенты. В идеальном мире работает формула:

К = 1 / В, где К — коэффициент; В — вероятность исхода в десятичной дроби

Если у команд равные шансы на победу, то есть 50 на 50, расчёт выглядит так:

К = 1 / 0.5 = 2.00.

Однако в букмекерской конторе практически никогда нет коэффициентов по 2.00 на победу каждого из соперников. Чаще всего они будут находится на уровне 1.80-1.95.

Такое занижение — комиссия, взимаемая букмекером, маржа. Контора всегда ставит себя в более выгодное положение. В этом принцип беттинга, и каждый начинающий игрок должен об этом знать.