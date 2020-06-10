Три ключевых совета для начинающих играть в покер

Если вы только начинаете свое приключение в покера, вы можете значительно ускорить процесс обучения и избежать множества ошибок — все, что вам нужно сделать, это создать правильную основу с самого начала. Ниже приведены три совета от сайта https://www.taparts.org/, которые помогут вам сделать первые шаги.

1. Выберите подходящий формат

Чтобы поддерживать хорошие результаты в покере в течение более длительного периода времени, вам необходимо определить свои сильные стороны и выбрать тип покера, в котором у вас больше всего шансов на успех. До того, как я встретил своего первого тренера, я играл почти во всех форматах — sit & go, cash, иногда я также регистрировался на турниры. Это был рецепт катастрофы. Поскольку я делал слишком много вещей одновременно, я ничего не мог выучить. Это изменилось только тогда, когда я осознал важность сосредоточения внимания и выбора одной разновидности в качестве основной игры.

Вы можете привести множество примеров игроков в покер, которые значительно улучшили свои выигрышные ставки, когда они, наконец, посвятили себя одному формату — будь то многопользовательские турниры, или кеш, или spin & go. Этот намек может показаться слишком упрощенным, но почти во всех сферах жизни изучение сразу нескольких вещей невозможно. Наш мозг работает лучше всего, когда он может сосредоточиться на одном выбранном навыке. То же самое касается покера.

Я не говорю, что вы не можете играть в другие варианты покера, однако вы должны выбрать тот, который вы относитесь наиболее серьезно и на котором вы сосредоточили бы наибольшее внимание. Вы не должны воспроизводить несколько форматов одновременно. Когда вы играете на деньги, не регистрируйтесь на турниры (и наоборот). Но, как я уже говорил ранее, самое важное, что при выборе вида покера, на котором вы сосредоточили свое внимание, делайте это исходя из своих сильных сторон.

2. Найдите лучшее место для игры

Независимо от того, являетесь ли вы онлайн или живым игроком, вы должны тщательно выбирать место для игры, потому что это может оказать огромное влияние на ваш покерный доход.

Когда дело доходит до живых игр, вы должны попытаться определить турниры с самым слабым пулом игроков и участвовать в событиях, в которых не участвует слишком много профессионалов. Например, если вы играете только в турнирах с низким бай-ином или наличными с низкими ставками в местном казино, хорошие игроки издалека туда вряд ли поедут — поэтому, вероятно, это хорошее место для игры.

Стоит отметить, что если вы играете в кеш-игры казино, вам не следует бояться спрашивать о возможности изменения места или стола, чтобы максимизировать преимущество над другими более слабыми игроками. Вообще говоря — когда вы найдете хороший стол, играйте на нем как можно дольше.

3. Используйте лучшие покерные инструменты

Большинство ваших онлайн-конкурентов, вероятно, используют покерные программы, которые дают им дополнительное преимущество перед другими, улучшая их собственную игру. Вы также не должны, даже больше — вы не можете отказаться от такой возможности. Поэтому, прежде чем начать игру, убедитесь, что вы вооружены всеми необходимыми инструментами.

Программа отслеживания имеет важное значение. Наличие статистики соперников и возможность сохранять руки для последующего анализа абсолютно необходимы. Программа отслеживания позволит вам выявлять ошибки в игре противников, эксплуатировать их, а также улучшать собственную игру.

Еще один бесплатный покерный инструмент, который может быть очень полезным, — бесплатная программа Equilab. Это позволит сохранять диапазоны, анализировать их на различных досках и изучать математику, необходимую для успеха в покере на самом высоком уровне.

Тем не менее, существует множество инструментов, которые позволят вам улучшить свою игру в различных аспектах покера. Поэтому потратьте нужное количество времени, чтобы найти их. Вы, конечно, не пожалеете об этом.