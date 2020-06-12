ТОП-10 популярных вопросов об интернет-казино СлотоКинг

Игра в онлайн-казино Слотокинг ежедневно становится популярным способом весело провести время и при этом даже немного заработать. Поэтому число геймблеров с каждым днем растет. Но прежде чем окунуться в мир виртуальной игры, любой человек задается одними и теми же вопросами: какой выбрать зал? почему именно этот зал? какие я смогу получить бонусы? можно ли играть бесплатно? и много других.

В этой статье мы не расскажем вам о всех игровых онлайн-площадках Украины. Но попробуем ответить на самые популярные вопросы, который касаются деятельности Слотокинг.

Почему Slotoking считается в Украине казино №1?

Деятельность игрового зала Slotoking началась еще во времена оффлайн залов. Уже тогда казино получило репутацию честного и надежного клуба. Сейчас онлайн-казино обладает лицензией Кюрасао, что говорит о его надежности и честности.

Можно ли бесплатно играть в интернет-казино СлотоКинг?

Можно. Каждый игровой автомат онлайн-казино СлотоКинг имеет демо-версию. Это прекрасный шанс для каждого геймблера выбрать наиболее подходящий вариант игры на реальные деньги. Вам нужно выбрать слот, нажать кнопку «Демо» и запустить игру. Вы сможете хорошо изучить возможности и правила игрового автомата и только потом переходить на платную версию.

Почему нужно зарегистрироваться на сайте Slotoking?

Регистрируясь в Slotoking, вы получаете возможность воспользоваться бездепозитным бонусом в виде 50 фриспинов на слотах Book of Ra, Lucky Lady’s Charm, Columbus. Кроме этого, вы сможете получить денежные бонусы на первые 5 депозитов. Каждая ставка увеличивает шанс стать владельцем персональных VIP-привилегий в казино. В этот пакет входят:

персональные бонусы, в том числе и бездепозитные;

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физические подарки и многое другое.

В казино Слотокинг можно выиграть в любой момент 1 из 4 прогрессивных джекпотов. Посетители зала имеют шанс стать обладателем главного приза лотереи, сделав всего один депозит, а также поучаствовать в турнирах, где победители определяются по выигрышам, а не по сумме ставок.

Как на Слотокинг открыть игровой счет?

Чтобы открыть счет на портале Слотокинг, нужно сначала пройти регистрацию. Сделать это можно одним из двух способов: по номеру телефона или при помощи электронного адреса. Придумайте пароль, логин, укажите удобную валюту и согласитесь с пользовательскими правилами. Обязательно выберите для себя приветственный бонус в количестве 50 фриспинов и 225 фриспинов на остальные депозиты. Как только игра на приветственные бонусы будет завершена и вы решите внести первый депозит на сумму не менее 50 грн, ваш персональный игровой счет будет автоматически открыт.

Как получить бездепозитный бонус?

Получить бездепозитный бонус в казино Кинг можно одним из двух способов:

Во время регистрации в поле выбора бонуса на регистрацию нужно нажать на кнопку «50 FS без депозита».

После регистрации зайдите в раздел «Бонусы», найдите нужный бонус и нажмите кнопку «Получить сейчас». Чтобы активировать фриспины без депозита, подтвердите действие с помощью номера телефона.

Как пополнить игровой счет?

Пополнение счета в личном кабинете Слотокинг доступно через банковские карты Visa или Mastercard, электронные кошельки Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, Wallet One, сервисы мобильных операторов и электронные платежные системы Perfect Money, Advcash, Payeer.

Чтобы пополнить игровой счет, нужно перейти в Кассу, выбрать способ платежа, указать сумму платежа, при желании выбрать бонус. После этого необходимо нажать кнопку «Далее», внимательно проверить всю указанную информацию по депозиту и подтвердить платеж.

Как получить депозитный бонус?

Зайдите в соответствующий раздел на сайте, выберите бонус и подтвердите свое действие. Пополните депозит по инструкции согласно правилам сервиса. Если хотите получить бонус, то минимальная сумма депозита должна составлять 250 грн.

Как вывести деньги из онлайн-казино?

Для вывода выигрыша на карту нужно иметь на счету не менее 250 грн. Функция доступна в шапке сайта. Перейдите в Кассу, нажмите кнопку «Вывести», укажите способ и сумму средств, введите реквизиты для проведения транзакции, подтвердите действие кнопкой «Вывести».

Нужно ли на Слотокинг проходить верификацию?

Да. Согласно законодательству Украины каждое игорное онлайн-заведение должно установить личность пользователей. При этом информация на сайте остается конфиденциальной и передается третьим лицам. Чтобы подтвердить свою личность, нужно оставить фотокопии документов в личном кабинете. Введите серию и номер своего внутреннего паспорта / ID-карты в соответствующем поле, затем нажмите кнопку «Загрузить документы».

Какие слоты на Слотокинг пользуются наибольшей популярностью?

Самыми популярными на сайте являются автоматы:

NetGame — инновационные слоты, которые приятно удивляют качеством графики и нетипичными решениями геймплея.

Видеослоты Novomatic — классические автоматы из культовой серии Gaminator и не только. Такие хиты геймблинга, как «Книжки», «Шарки» «Лаки Леди» всегда к вашим услугам.

Надеемся, вы получили ответы на интересующие вас вопросы об интернет-казино Слотокинг. И теперь никакие сомнения не помешают вам зарегистрироваться в популярном игровом зале, играть в свое удовольствие и при этом еще и выигрывать.