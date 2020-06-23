Краски для волос без химикатов — панацея или рекламный трюк?

Сегодня каждая девушка или женщина, которая следит за своей внешностью используют краски для волос, которых на рынке предостаточно и разобраться в таком разнообразии довольно сложно. Для примера можно перейти по ссылке https://cosmomir.com.ua/catalog/krem-kraski/kraska-stojkaya и убедиться насколько широк ассортимент красок для волос которые выпускают производители разных стран мира. Современные технологии позволяют получить краски совершенно безвредные для здоровья и имеющих отличный эффект по преобразованию цвета ваших в волос в практически любой из широкой гаммы. Но многие предпочитают использовать краски для волос из натуральных компонентов. В чем причина такого стремления к органическому, и так ли необходимо на это обращать внимание при выборе красок для волос мы поговори м в нашей статье.

Существует особая причина, по которой натуральные и органические продукты внушают доверие потребителей. Это безопасность использования. Растительные краски для волос созданы для тех, кто хочет избежать вредных веществ в красящих продуктах. В натуральных красках вы наверняка не найдете раздражающих ингредиентов, таких как:

аммиак

пероксид водорода

парабены

резорцин

никель.

Вместо этого формулы природных красок основаны на ингредиентах природного происхождения. Они не вызывают раздражения кожи, не повреждают структуру волос и не накапливаются в организме. Продукты в этой категории хорошо работают как краски для волос для аллергиков, которые должны быть особенно осторожны с химическими добавками в косметике. Они также не оказывают негативного влияния на эндокринную систему, в отличие от некоторых синтетических красок.

Травяные краски для волос — уход и окрашивание в одном флаконе

Краски на травах для волос в последнее время приобрели популярность. Что отличает их от других красок? В их составе вы найдете в основном порошкообразные листья хны (Lawsonia inermis), сенны (Cassia auriculata) и индиго (Indigofera tinctoria). Первое растение содержит оранжевый или красный краситель — чистая хна покрасит волосы в красный цвет. Сенна считается бесцветным, хотя она придает волосам золотистый блеск. Индиго окрашивает в черный цвет, а в сочетании с хной и кассией он позволяет получать различные оттенки коричневого. Осторожно! После использования краски цвета индиго вы не сможете химически осветлить волосы — вы получите зеленоватый цвет.

Краска в форме порошка, который необходимо смешать с водой в соответствии с инструкциями. Восстановленный порошок будет иметь густую пастообразную консистенцию, которую на начальном этапе может быть сложно нанести. Лучше всего разделить волосы на пряди и последовательно покрыть их пастой, затем завить и уложить на макушку.

Индийские травы позволяют получить глубокий цвет, переливаясь золотом на волосах. Краска встраивается в структуру волос, благодаря чему утолщает и укрепляет. Таким образом, вы можете начать с более светлого цвета и повторить окрашивание несколько раз, чтобы получить эффект густых и прочных волос. Если вы хотите ухаживать за волосами травами, не меняя их цвет, выбирайте чисто сонную (кассию).

Разноцветные краски для волос с натуральным составом? Это возможно!

Краски из чистых трав могут вызвать в ваших волосах различные оттенки блонд, коричневого, красного и черного. Если цвет вашей мечты отличается, мы подготовили альтернативу — разноцветные краски для волос без аммиака. Вместо химических добавок такие продукты содержат растительные экстракты, благодаря которым окрашивание производится без вреда для волос. Примеры ингредиентов:

Розмари

Хинное дерево

Скорлупа грецкого ореха

Алоэ

Эхинацея

Белая береза.

Каждое растение выполняет различную функцию в продукте. Первые три ответственны за нежное высвобождение красителя. Следующие имеют заботливый, защитный или поддерживающий цвет эффект. Пример набора состоит из краски для волос без PPD (и других вредных веществ), активирующей эмульсии и кондиционера для волос. Если вы будете следовать инструкциям, окрашивание будет эффективным и не повредит вашим волосам. Чтобы покрыть седые волосы, смешайте оттенки краски в соответствии с инструкциями производителя.

Другие безопасные краски для волос основаны на синтетических, но деликатных ингредиентах. Добавление растительных белков позволяет восполнить дефекты структуры волос, поэтому краска, безусловно, не повредит их.

Как подготовить волосы к покраске?

Даже если вы выбираете безвредные краски для волос, используйте их осторожно. Неправильное использование продукта может привести к неравномерному покрытию или нежелательному цвету волос. Способ приготовления зависит от типа краски. Вы найдете всю необходимую информацию на упаковке, но стоит заранее ознакомиться с процессом окрашивания, чтобы сделать лучший выбор продукта.

Нанесите гель для окрашивания волос на вымытые влажные волосы. В случае с натуральной хной дело обстоит сложнее. Волосы должны быть очищены от минеральных отложений. Это может быть сделано путем применения хелатной маски после мытья. Как подготовить это? Просто добавьте чайную ложку лимонной кислоты к легкому питательному веществу (без силиконов и белков). Покройте волосы смесью в течение приблизительно 5 минут, затем ополосните. Благодаря этому вы удалите накопившиеся минералы из жесткой воды и получите более красивый цвет волос. Вы можете пропустить этот шаг, если вы покрасите волосы в темный цвет.