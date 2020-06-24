Наши любимые познавательные сказки для детей

Развивающие сказки для детей — самые интересные предложения детских товаров, на которые следует обратить внимание родителям, заботящимся про развитие своих детей. На телевидении и в Интернете есть много интересных историй и программ, которые стоит показать детям. Я за то, чтобы не использовать какие-либо радикальные новые методы, а использовать в воспитании детей старые добрые сказки, хорошо знакомые каждому с раннего детства. Конечно, я также понимаю родителей, которые сознательно не включают в воспитательный процесс, а отдаются более к новым технологиям с контентом более современным и технологичным.

Чем полезны сказки для детей?

Каждый из людей старшего поколения воспитан был на сказках. Сегодня ситуация меняется и с появлением новых технологий все больше детей отдает предпочтение мультфильмам, детским каналам на Ютубе, но сказки для детей не утратили все же своей актуальности и крайне полезны в детском возрасте. В чем именно польза сказок мы попробуем описать короткими тезисами:

1. Привитие ценностей. В каждой сказке есть система ценностей, которая показывает, что хорошо, а что плохо и такой способ помогает ребёнку понять и отличать добро от зла.

2. Переживание за героя сказок. Каждый ребёнок во время просмотра или чтения сказок вживается в роль главных персонажей и переживает за них, учась в такой способ испытывать эмоции, помогающие в будущей жизни.

3. Моделирование ситуации. Ребенок сам планирует как вести себя в той или иной ситуации и исходя из препятствий в сказке принимает решение про свое участие в сказке.

4. Обучение. Сказка учит малыша принимать правильные решения в сложных ситуациях, когда перед ребёнком стоит выбор и сделать его необходимо быстро и правильно. Такой метод воспитания позволяет научить ребёнка правильному логичному мышлению в разных жизненных ситуациях, спроектированных из сказочных историй.

Современный ребенок избалован количеством развлечений, но упускать из виду такой способ обучения и развлечения как сказки, которые можно купить на сайте book24.ua, ни в коем случае не стоит. Читая сказки, ребёнок очень многое приобретает и учится тому, что в последствии поможет легче адаптироваться к реальной жизни, научит отличать добро от зла и правильно реагировать на проявление неправды.