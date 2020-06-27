Умный дом в современном свете

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и делают ее более легкой и комфортной. И практически каждый из нас сталкивался с таким новшеством в техническом достижении как элементы системы умный дом, которые делают наше жилище безопасным и комфортным.

Системы умного дома

В целом разделения по категориям систем умного дома не существует, но отдельно можно вынести системы безопасности и системы для обеспечения комфорта проживающем в жилище, начиная от температурного контроля и заканчивая дистанционным управлением открытия и закрытия помещений. К таким также относится и дистанционное управление светом, которые управляются с мобильного телефона и дают возможность запрограммировать время включения т отключения освещения в необходимом помещении. Это крайне может быть полезным не только в квартире, а также в рабочих помещениях, где необходимо обеспечить подсветку, к примеру, при выращивании, как растений так и животных, что очень полезно в бизнесе и довольно часто используется на предприятиях различный направлений деятельности.

Отдельно же стоит вспомнить системы обеспечения безопасности, которые оповестят на ваш выбор несколько мобильных номеров телефонов о проникновении на охраняемую территорию или отправят сигнал о проникновении на пульт вневедомственной охраны. Многие предприятия понимают, что установка систем безопасности и ее подключение к пульту охраны гораздо дешевле обходится чем оплата работы охранников и к тому же такая система работает куда более эффективно, чем охранники, которые не могут физически обеспечить осмотр и контроль большой территории круглые сутки. Человек может отлучиться, заснуть во время работы, а систему безопасности работают 24 часа в сутки, без отдыха и передышек, надежно приглядывая за периметром и вовремя оповещая про любое событие на охраняемой территории.

Также очень часто используется дистанционное управление температурой в доме. Ведь цена на энергоносители растет с каждым годом и отапливать помещение, когда дома никого нет, особого смысла нет. Поэтому, уходя из дома можно выключить отопление, а, возвращаясь домой заблаговременно через телефон включить обогрев необходимых помещений, чтобы, попав домой, ваше помещение уже было прогретым и комфортным для проживания.

Современные системы умного дома довольно существенно облегчают уход за домом и обеспечение его безопасности, чем и объясняется растущая популярность таких систем в нашем обществе.