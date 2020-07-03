Применение гипсокартона в жилых зданиях

Появившийся не так давно гипсокартон стал одним из наиболее часто используемых материалов к ремонту квартир и домов в силу своей универсальности в применении в различного типа жилых так и нежилых помещений.

Гипсокартон, используемый в панелях, является натуральным материалом, используемым во многих отраслях промышленности, а не только в строительстве. Экологические свойства этого материала не приносят вреда здоровью человеку характер и в то же время при его производстве не носится вред окружающей среде.

Преимущества и свойства гипсокартона

Использование гипсокартона в жилом строительстве облегчается простой установкой и относительно небольшой ценой, посмотреть какие можно по ссылке https://fenixcentr.com.ua/otdelochnye-materialy/gipsokarton/. Элементы системы имеют малый вес, не несут нагрузки на перекрытия, их легко транспортировать.

Гипсокартон помогает создать благоприятный для человека микроклимат в комнате. Во влажных помещениях он поглощает избыточную влагу, а в сухих помещениях отдает ее. Огнестойкие и акустические свойства гипсокартона также важны. Они защищают от распространения огня и очень хорошо изолируют от шума.

Элементы гипсокартонной системы долговечны и не требуют специального ухода. Их долговечность равна нормальной прочности здания.

На рынке существует много видов гипсокартона. Они имеют разные размеры и типы отделки. Большие размеры (120 х 300 см) в основном используются для больших площадей. Меньшие и тонкие (6,5 мм) используются для отделки и арочных конструкций. Доски средней толщины (9,5 мм) и немного более толстые (12,5 мм) чаще всего используются в качестве сухих штукатурок для строительства перегородок и установки подвесных потолков. Самые толстые панели обеспечивают лучшую акустическую защиту и лучшую огнестойкость.

Практическое применение гипсокартона

Гипсокартон подходит для обустройства и отделки интерьера дома. Он может быть использован в помещениях с низкой влажностью для установки натяжных потолков, строительства перегородок и просто в качестве облицовки стен и потолков. Он также используются в качестве напольных покрытий — так называемые сухая стяжка.

Водонепроницаемый гипсокартон используется в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната). Он не набухает, и не вздуваются даже при 85% влажности. Более того, специальные гипсокартонные плиты с низкой впитывающей способностью используются в бассейнах, саунах и СПА. Они защищены от плесени и имеют повышенные механические параметры.

Еще одно применение — огнестойкие стены из специальных огнеупорных гипсокартонных листов, которые армированы стекловолокном, что улучшает целостность панелей при воздействии огня.

Самым популярным применением гипсокартона является возведение перегородок. Они разделяют комнаты, представляют собой огнеупорный барьер и изолируют комнаты акустически и термически.

Гипсокартон также используется в качестве облицовки стен. Их поверхность чистая и гладкая и является отличным субстратом для дальнейших отделочных работ.

Подвесные потолки являются еще одним распространенным применением гипсокартона. Такая конструкция позволяет скрыть электроустановки и элементы конструкции потолка. Важно отметить, что панели пожаробезопасны и улучшают звукоизоляцию в комнате.

Гипсокартон является практически единственным выбором, когда речь идет о мансарде или мансардных зданиях. Вы можете скрыть конструкцию фермы крыши благодаря применению данного материала.

Применение гипсокартона при ремонте популярно благодаря отличным свойствам данного материал, простоте его монтаж, а также невысокой цене и полном отсутствии вреда для здоровья проживающих в помещении.