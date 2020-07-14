Летний отпуск в Украине на море: плюсы и минусы

На днях Украина открыла небо и возобновила некоторые направления авиаперелетов. Но сказать, что украинцы массово ринулись после карантина отдыхать на заморские пляжи нельзя, скорее всего из-за боязни заболеть еще довольно длительный промежуток времени украинцы будут отдавать предпочтение отдыхать не покидая территорию нашей страны. А отдыхать у нас есть где и на первых местах обычно называются городки на морском берегу, где летом можно отлично провести время всей семьей. Про отдых на море, как добраться, где остановиться, что посмотреть мы поговорим в нашей статье.

Как добраться на море

С начала пандемии добираться на море даже в пределах Украины стало намного сложнее, но все же гораздо легче чем по сравнению с зарубежными морскими курортами. В частности, из Киева курсируют поезда на Одессу Мариуполь, Херсон, Николаев и другие города вблизи моря. Также можно добраться комфортабельными автобусами частных компаний, которые организуют поездки на популярные направления морских курортов. В частности, среди туристов популярны поездки в Скадовск, цены на которые можно посмотреть по ссылке premiumbus.com.ua/poezdki-na-more/скадовск, Лазурное, Геническ и другие морские популярные курорты в Украине. Если говорить про безопасность, то как в поездах, так и в автобусах организована посадка людей через одно место, что гарантирует безопасность поездок. Правда купить билеты как обычно довольно сложно и в большинстве случаев необходимо бронировать заранее, но из положительного цены остались на уровне до карантинного периода.

Плюсы и минусы украинских морских курортов

Если говорить про плюсы, то в первую очередь, стоит отметить возможность относительно быстро и легко добраться по сравнению с зарубежными курортами. Также следует отметить не очень убедительное улучшение сервиса, но все же многие современные владельцы отелей и частных домов, которые сдаются туристам стараются идти в ногу со временем и соответствовать в сервисе своим зарубежным коллегам, предлагая туристам все большее количество услуг.

Но, с другой стороны, отечественный сервис зачастую сильно уступает зарубежному и при этом может часто стоить дороже. Не всегда такая ситуация, но боюсь, что именно в этом году, когда владельцы жилья понимая безысходность украинских туристов перед выбором именно вариантов отдыха на отечественных курортах, могут довольно сильно поднять цену. Хотя все будет зависеть от заполняемости сдаваемого жилья и от ситуации с пандемией на курортах Украины.

В любом случае следует констатировать что украинские морские курорты развиваются и стараются предлагать современный сервис своим постояльцам. Развиваться есть куда, но однозначно очень многие арендодатели усердно работают над улучшениями, которые вполне возможно смогут увидеть украинские туристы уже этим летом, отдыхая на морской берегу в Украине.