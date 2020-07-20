Що таке кава-брейк і як її організувати

Насичений аромат і гіркуватий смак кави завоювали серця величезної кількості людей в усьому світі. Він увійшов в усі сфери, перетворив відпочинок в кавові хвилинки. Напій став не просто смачним напоєм, але і приводом зустрітися, поспілкуватися. Зараз бесіда за чашкою кави стала обов’язковим ритуалом.

Перерви на каву у нас стали організовувати зовсім недавно. Мода на них зародилася в Америці, перекинулася на Європу, при цьому лише в останні роки докотилася до нас.

Як організувати каву-брейк

Саме кава-брейки на конференції — це не окрема вечірка або зустріч запрошених друзів, а відпочинок під час заходу офіційного характеру. Тривалість становить від 20 до 40 хвилин. Учасники ділових переговорів і конференцій отримують можливість вільно спілкуватися, відпочиваючи від напруженого ритму. Усім присутнім подають каву, чай, прохолодні напої і легкі закуски.

Першими можливість кавових перерв оцінили тренери конференцій, групові лідери і коучі. Групова динаміка доповнюється можливістю ближче пізнати один одного, краще розібратися в отриманій інформації під час розбору її в дискусіях та обговореннях.

Спочатку ця ідея підтримувалася лише в наукових колах. Потім організацією таких заходів зацікавилися бізнесмени. Проводити їх в сухому офіційному стилі за столом переговорів не дуже зручно. Партнери швидко втомлювалися, думки збивалися в купу, відповідно, була потрібна перерва. Кавовий відпочинок став справжнім порятунком для ділових людей. Неформальні перерви стали не менш важливим етапом переговорів, ніж ділова зустріч. Тут часто вирішуються долі багатомільйонних угод, обговорюються умови вигідних контрактів. З’явились компанії, на кшталт http://www.soulcatering.com.ua, які можуть організувати на вищому рівні каву-брейк.

Перерва з часом змінилася. Проведення кава-брейків знайшло правила і обмеження.

Вони не задокументовані в будь-яких організаційних формулярах, але дотримуватися їх необхідно, тому пам’ятайте:

кава-брейк триває не менше 20 і не більше 40 хвилин;

організувати каву-брейк необхідно після кожних двох з половиною — трьох годин;

безалкогольні напої, чай, кава і холодні закуски — обов’язкові атрибути;

організація обслуговування офіціантами не проводиться, панує атмосфера самообслуговування;

в залежності від важливості заходу і статусу присутніх, природно, змінюється якість страв та оформлення місця.

Як організовується кава-брейк

Ми вже розібралися, що таке кава-брейк. Але суть і назва ще не підказує як організувати каву-брейк. Зробити це легко, якщо виконувати чітку послідовність дій.

Всі вони передбачені в єдиному алгоритмі, спирається на 4 основних китах:

місце проведення;

меню;

обладнання;

обслуговування.

Спочатку виберіть місце. Для невеликої кількості людей можна просто виділити місце прямо в приміщенні, де проводиться основний захід. Збираючи в одній кімнаті більше 15 людей, знайдіть інше приміщення.

Напої — один з найбільш важливих елементів. На першому рівні організації це можуть бути звичайні пакетовані чаї та кава, а також упаковані соки і вода для. Можна зробити й інакше. Термоси для збереження напоїв в готельних ресторанчиках — чудовий варіант. Візьміть їх напрокат, а потім приготуйте правильно заварений чай і натуральну каву.

Якщо захід відбувається в офісі, можливий варіант використання офісної кавоварки. Ось тільки не варто залишати її без нагляду. Призначте відповідального, який допоможе приготувати напій для тих, хто не знайомий з цією моделлю.

Приймайте до уваги особистості гостей. Якщо ви працюєте з іноземцями, не забувайте про підвищену гігієну. Всі напої з супутніми продуктами і посуд повинні мати індивідуальні упаковки, бути одноразовими.

Навіщо потрібна кава-брейк

Через 2-3 години після початку конференції, людський мозок просто перестає повноцінно сприймати отримувану інформацію. Необхідна невелика перерва, під час якої отримана інформація повинна засвоїтися, а мозок розслабитися і відпочити.

Розслабившись за чашкою кави і підкріпившись холодними закусками, учасники заходу зможуть сприймати нову інформацію з новими силами.