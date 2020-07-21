Бонус ПокерДом на первый депозит, щедрая программа лояльности и система рейкбека, выгодные акции для новых и постоянных игроков — обо всем этом в сегодняшнем обзоре.

Ни для кого не секрет, что рум ПокерДом является одной из самых выгодных площадок для игры в покер. С каждым годом площадка все больше развивает свою систему поощрений, чтобы как новые, так и постоянные игроки чувствовали себя комфортно и смогли играть на самых лучших условиях.

Ранее новички в руме могли получить бездепозитный бонус ПокерДом , однако в 2020 году этот бонус уже не актуален, поэтому любая информация с ним связанная на каких-либо сайтах является устаревшей и не имеет больше силы. Однако, это не повод для расстройств, так как рум и без этого может похвастаться шикарной поощрительной программой для игроков, а новички смогут пополнить свой банкролл для удачного старта.

Бонус на первый депозит ПокерДом

Самым выгодным на сегодняшний день бонусом рума является бонус на первый депозит для новых игроков. Сразу после регистрации и первого пополнения счета, вы сможете получить до 30 000 бонусных рублей. Как это работает? Основные правила:

Вы должны быть новым игроком У вас может быть только один аккаунт Вы пополняете свой счет в первый раз Сумма пополнения счета минимум 400 рублей

По сравнению с большинством румов, минимальный взнос ПокерДом довольно низок — всего 6 долларов, 400 рублей в эквиваленте. Обычно минимальный депозит комнат начинается от 10-20 долларов.

Давайте более подробно рассмотрим процедуру получения бонуса:

Для начала необходимо зарегистрироваться на официальном сайте рума. Помните, что акция действительна только для новых игроков, которые до этого не имели аккаунта в руме.

После завершения регистрации, необходимо авторизоваться и перейти в раздел “Подарки” и кликнуть на изображение депозитного бонуса.

Вы будете автоматически перенаправлены в раздел “Касса”, где вам предстоит выбрать удобную для вас платежную систему, сумму депозита и валюту. Нажмите “Внести депозит” и готово!

Следующим шагом будет отыгрыш бонуса, для этого вам понадобится:

Отыграть всю сумму в течение шестидесяти дней с момента внесения депозита

Получить баллы лояльности с коэффициентом x4. Например, чтобы получить 1000 рублей, вам необходимо будет набрать 4000 очков за 60 дней.

Отыграть всю сумму целиком, только в этом случае вы сможете получить ваш бонус. Поэтому лучше внимательно оценить свои возможности и свободное время для игры.

Дополнительные акции и бонусные программы рума ПокерДом

Кроме привлекательного депозитного бонуса, игрокам доступны и другие акции и призы. Давайте поближе рассмотрим какие:

Акции с Бэд Бит Джекпотом. Акции была создана специально с мыслью об игроках, которые, играя в Омаху или Холдем, проиграли раздачу с очень сильной рукой. Чтобы им было не так обидно, рум приготовил специальные поощрения. Специальный джекпот акции делится на 5 частей между победителем раздачи (наибольший процент), проигравшим игроком с сильной рукой, остальными игроками в раздаче, активными пользователями бэд-бит столов (наименьший процент). Последняя пятая часть становится основой для джекпота следующего стола с бэд-битом.

Программа лояльности. Для наиболее активных игроков рум приготовил специальную программу поощрения, чтобы еще больше мотивировать их к игре и поблагодарить за верность руму. В рамках программы “Халява”, вы получаете специальные баллы лояльности за то, что играете на реальные деньги. Чем больше рейка вы генерируете для оператора (рейк — комиссия при ставке), тем больше баллов вы получите. Чем больше у вас баллов, тем выше ваш уровень в программе и, соответственно, тем больший процент возврата вам предусмотрен. Всего таких уровней 26.

Windfall турниры. Специальный формат турнира, где 3 игрока с одинаковым бай-ином садятся за стол, не зная какой призовой фонд их ждет. Это всегда сюрприз, так как сумма выигрыша определяется рандомно уже после начала игры. По итогу сумма розыгрыша может быть в десятки, сотни, а то и тысячи раз больше начального взноса игроков.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что ПокерДом любит своих игроков и очень старается, чтобы игра была для них как можно более выгодна. Как видите, бонус ПокерДом за первый депозит, программа лояльности рума и специальные акции для новых и постоянных игроков действительно впечатляют и стоят того, чтобы ими воспользоваться.