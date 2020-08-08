Сегодня как никогда ранее азартные игры стали популярными во всем мире. И все это происходит на фоне пандемии вируса, что создало еще больше предпосылок для того, чтобы люди могли развлекаться, не выходя из дома и получать удовольствие от отличной игры, которой и являются игровые слоты. Играть в слоты можно как на компьютере, так и на телефоне или планшете, под управлением любой современной ОС, которые устанавливаются на гаджеты производителями. Играть можно на сайтах онлайн казино, к примеру на сайте игрового клуба Космолот по адресу в сети kosmolot-kazino.com.ua рпдеставлена отличная подборка слотов, способная удовлетворить самого требовательного игрока.

Преимущества игровых автоматов

Онлайн-слоты представляют собой точные копии механических игровых автоматов, которые до недавнего времени можно было найти практически в каждом пабе или баре — сегодня, из-за довольно сложного законодательства многих стран, чтобы играть, среди прочего, в игровые автоматы, вы должны пойти в наземное казино. Отсюда невероятная популярность этих онлайн-машин. Несмотря на мнение некоторых об устаревании игровых автоматов, они по-прежнему пользуются большим признанием и даже находят все новых поклонников. Благодаря своей относительно долгой истории онлайн-слоты могут помочь погрузиться в некую ностальгию и вызвать много положительных воспоминаний, а также создать новые.

Как работает игровой автомат?

Правила игры предельно просты — это еще одна причина большой популярности — 3 символа в одну линию. И выигрыш у вас в кармане. Конечно, существует множество комбинаций, в некоторых игровых автоматах уже разыгрываются два одинаковых символа, в других используются различные комбинации, даже зигзаги. После вставки монеты (в случае онлайн-автоматов вставлять ничего не нужно) и нажатия кнопки, имитирующей рычаг, начинается вращение. Перед этим можно определить так называемые линии выплат и активировать их. По умолчанию машины можно разделить на:

трехбарабанный — одна оплачиваемая линия (этот термин охватывает линию, на которой выстраиваются символы, ведущие к победе),

пятибарабанный — более одной линии выплат,

многорядность — есть возможность поставить сразу несколько выбранных строк,

мультиспин — каждый барабан останавливается отдельно.

Различные символы слотов

В игре много символов, но самый распространенный, однако, в игровом автомате — «фруктовые шары». Удивительна история их появления в торговых автоматах — от резинового автомата. Машины по продаже жевательных резинок награждали покупателей бонусом, в результате которого они могли получить еще одну жевательную резинку. В то время, когда в некоторых американских штатах были запрещены азартные игры, выигрыши также выплачивались… жвачками. Ой, весь секрет популярных «фруктов». Традиционно в символику входят апельсины, вишня, сливы, мята и лимоны, позже дополнившаяся знаком арбуза. Со временем появляется все больше и больше символов, характерных для игровых автоматов. Фрукты? Конечно. Но кроме этого, еще колокольчики, семерки, золотые слитки и надписи «BAR». Эти комбинации часто бывают наиболее прибыльными, но появились намного позже. В настоящее время, в эпоху онлайн-игр, символика подвергается различным модификациям, мы можем встретить как классические игровые автоматы, так и игровые автоматы.