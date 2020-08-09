Откройте для себя Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Тонкая алюминиевая рамка Xiaomi Redmi Note 8 Pro практически незаметно сочетается с элегантно изогнутым стеклом экрана и задней крышкой. Гармоничный дизайн обеспечивает прочную основу для электронных компонентов внутри. Смартфон работает на флагманском процессоре Helio G90T, оптимизированном для не очень сложных игр. Однако бескомпромиссная мощность — это еще не все, ведь Redmi Note 8 Pro также имеет революционную четырехъядерную камеру с основной матрицей 64 Мп. Цены и другие официальные характеристики смартфона можно посмотреть на сайте интернет-магазина https://comfy.ua/smartfon-xiaomi-redmi-note-8-pro-6-64gb-mineral-gray.html, а про мнения и впечатления от Xiaomi Redmi Note 8 Pro телефона читайте в нашей статье.

Четыре камеры на все случаи жизни

Настоящий прорыв в фотографии — новейшая 64-мегапиксельная камера, которая делает великолепные фотографии с качеством, превышающим 8K. Благодаря диафрагме f / 1,89 он улавливает больше света, что означает совершенно новое качество ночной фотографии, и это только начало. Redmi Note 8 Pro также имеет 8-мегапиксельную камеру с широким полем обзора 120º для панорамных фотографий и две 2-мегапиксельные камеры. Первая из них получила макрообъектив, чтобы можно было смотреть на мир очень близко. Вторая — это камера DoF для измерения глубины резкости, позволяющая добавить эффект размытия фона. Более того, все контролируется AI, который распознает сфотографированную сцену и улучшает качество.

Портреты в руках профессионала

В тонком отступе верхней части безрамочного панорамного экрана Redmi Note 8 Pro объемом 128 ГБ скрывается аж 20 Мпикс. Камера с таким высоким разрешением — гарантия отличных, детальных автопортретов в любых условиях. Независимо от того, снимаете ли вы днем или ночью, объектив с диафрагмой f / 2.0 улавливает достаточно света, чтобы точно воспроизводить цвета и детали. Мало того, искусственный интеллект распознает сцену, уменьшит шум, повысит качество и тонко украсит ваше селфи. В результате каждая фотография будет выглядеть как профессиональная фотосессия.

Игровой процессор в Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro открывает совершенно новую главу в истории мобильных игр. Он получил новейший, оптимизированный для игр, 8-ядерный процессор MediaTek Helio G90T и улучшенный графический чип Mali-G76 MC4. В системе Ice Seal все имеет жидкостное охлаждение, чтобы обеспечить бескомпромиссно плавный и динамичный игровой процесс — без заеданий и замедлений. Кроме того, 6 ГБ оперативной памяти означает, что Redmi Note 8 Pro не составит труда работать со многими приложениями в фоновом режиме и на разделенном экране.

Заряженный технологиями

Стабильное подключение к сети — важный момент во время игры, из-за чего синий Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 ГБ получил уникальную антенную систему. Он позволяет динамически переключаться между передачей Wi-Fi и 4G, обеспечивая максимальную скорость и стабильность передачи данных. Смартфон также получил модуль NFC, позволяющий осуществлять беспроводные мобильные платежи. Вы позаботитесь об их безопасности, авторизовав каждую операцию с помощью сканера отпечатков пальцев. Однако венцом технологий, которые можно найти в Redmi Note 8 Pro, является аккумулятор емкостью 4500 мАч. Благодаря продуманной оптимизации он обеспечивает 9 часов безупречной игры, а благодаря быстрой зарядке 18 Вт вы полностью зарядите его элементы всего за 2 часа.

Выбирайте с умом

Вы думаете о покупке смартфона? Вы не знаете, как Xiaomi Redmi Note 8 Pro будет работать при повседневном использовании? Прочтите мнение редактора портала 7ja.net.

Эта модель может похвастаться очень хорошими характеристиками, аккумулятором большой емкости и удивительно хорошей камерой. Для многих размер экрана (6.53 ″) также будет огромным плюсом. Несмотря на все эти преимущества, он по-прежнему имеет привлекательную цену и прочную конструкцию. Может это идеальный телефон? Вполне возможно и еще для более вдумчивого решения про выбор смартфона рекомендую прочитать отзывы покупателей данной модели:

Отличный телефон. Батареи на 4500 мАч хватает на 2-3 дня при довольно интенсивном использовании, + быстро заряжает, супер камеры. Ночной режим тоже делает свое дело. 128 ГБ дает много места для данных. Большой четкий дисплей, а уровень 395 ppi при (6,53 дюйма) — это сказка. Я честно рекомендую этот идеальный телефон по цену около 6 тыс. грн. лучше не найти.

Телефон делает отличные фотографии как с передней, так и с задней камерой. Перешел на этот телефон с двухлетнего Xiaomi redmi note 4x. Камеры сзади реально торчат, с силиконовым чехлом ситуация становится кардинально лучшей. Что касается размера, он в руке сидит очень хорошо и совсем не такой большой. Дисплей отличный, звук тоже. В целом доволен, о покупке не жалею.

Как видим данную модель рекомендуют многие купившие, и в этом нет ничего удивительного, компания Xiaomi выпустила на рынок реально хороший телефон с отличными камерами, аккумулятором и другой электронной начинкой.