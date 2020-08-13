Стратегии в покере — узнайте, как выиграть

Для того, чтобы выиграть в онлайн-покере в 2020 году, нужно больше, чем просто соблюдать правила. По мере роста интереса к покеру растет и количество игроков, изучивших стратегические аспекты игры. Статья о стратегии покера и советы, которые вы найдете во всемирной сети, преследуют одну общую цель – помочь вам стать успешным игроком.

Помните, что вам нужно быть на шаг впереди своих соперников, что стало возможным благодаря изучению последних концепций и идей в игре покер онлайн.

Стратегия в покере

Стратегия в покере важна, даже если вы намереваетесь выпустить только некоторые из множества бонусов и воспользоваться рекламными предложениями, которые вы найдете в Клубе бонусов покера. Благодаря ему вы узнаете, где совершаете ошибки, которые могут привести к потере денег. Вы также сможете воспользоваться ошибками, которые ваши соперники совершают за столами.

Многие игроки, которые планируют получать прибыль от онлайн-покера в долгосрочной перспективе, вкладывают средства в инструменты для игры в покер. Существует множество программ, которые позволят вам отслеживать вашу собственную игру, руки ваших оппонентов и даже дать советы о том, какой ход в какой момент сделать, включая информацию о шансах. Некоторые сервисы в интернете предлагает совершенно бесплатный покерный калькулятор, который вы можете скачать и стать игроком на реальные деньги. Это отличный способ увидеть, как очень мощный инструмент может помочь вам выиграть деньги за столами.

Ключевая часть стратегии покера — вам нужно найти самые простые игры

В то время как некоторые игроки счастливы присоединиться к первому столу, с которым они столкнутся, те, кто регулярно выигрывает в онлайн-покере, знают, что поиск самых простых игр является важным навыком. Выбор сайта, который имеет большой трафик от ставок на спорт (например, сеть iPoker), может быть намного более прибыльным, чем такие сайты, как PokerStars, где играют многие профессионалы с низкими ставками.

Это также распространяется на уровень самих таблиц. Вы найдете игры, которые скучны и напряжены, и требуется всего несколько новичков, чтобы разобраться в игре свободно и безумно. Найдите время, чтобы проверить статистику в лобби покер-рума и найти игры с наибольшим размером банка, а также процент игроков, наблюдающих за каждым флопом. Эти игры, вероятно, будут более прибыльными.

Вернувшись на пять лет назад, вы могли бы использовать свои лучшие знания карт, шансов, аутов и эквити, чтобы победить своих оппонентов. Сегодня большинство ваших соперников (по крайней мере, на микролимитах) знают эту информацию. Это означает, что вы должны использовать факторы, которые напрямую не связаны с полученными вами картами. Некоторые из этих факторов описаны ниже:

1 — Знание своей позиции: возможность принимать решение последним — огромное преимущество в любой покерной игре. Получение одной и той же руки при последнем выполнении задачи по сравнению с тем, чтобы сделать ставку первым, может легко стать решающим фактором в том, выиграли вы или проиграли в сессии.

2 — Размер ставок: эта тема настолько широка, что можно написать небольшую книгу. То, насколько высоки будут ваши ставки, является критически важным навыком для получения вэлью. Также важно, чтобы вы не предавали свою руку (или диапазон рук), выбирая другую ставку с слабыми готовыми руками и сильными руками. Оппоненты в онлайн-покере будут записывать вас, и как только они получат эту информацию, вы будете бесконечно забанены в банке со слабой рукой.

3 — Размер стека: в кэш-играх вам нужно знать, как вести себя со своими оппонентами на коротких дистанциях, хотя это больше относится к турнирам Sit and Go. Здесь ваша стратегия активно меняется по мере того, как блайнды растут, а стеки становятся меньше.

Есть еще много тем, например, управление капиталом, но я надеюсь, что для этой статьи я дал достаточно материала для размышлений. Опять же: онлайн-покер намного сложнее, чем их живые аналоги, вам нужно поднять свое понимание на новый уровень, чтобы прорваться — удачи!