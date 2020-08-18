3D-печать как будущее автомобильной промышленности

Завод Volkswagen во Вжесне уже несколько лет успешно использует технологию 3D-печати для создания деталей и инструментов, используемых при производстве модели Crafter. Именно на принтере Factory 2.0 от компании Omni3D из Познани, среди прочего, печатаются элементы взаимодействующих с людьми роботов. – сообщается на сайте пинтернет-магазина 3D-принтеров в Украине, а посмотреть цены и условия можно тут.

Возможности 3D-печати уже давно используются в автомобилестроении на всех этапах производства — от прототипирования до изготовления запасных частей и серийных элементов. Доступные материалы позволяют печатать не только легкие, но и чрезвычайно прочные элементы.

Примером применения и возможностей, предлагаемых 3D-принтером Factory 2.0 на заводе Volkswagen в г. Вжесня, является усовершенствование производственного процесса на этапе монтажа стекла на кузов.

Роботизированные манипуляторы со встроенной системой технического зрения оснащены заполненным праймером баком с распечатанным распылительным соплом. Двигаясь по автомобилю, на оси наносят активатор, обеспечивающий точное соединение склеенного стекла.

Эти наконечники аппликатора были специально разработаны для робота и напечатаны на Factory 2.0 с использованием материала Thermec ZED. Недаром на эту возможность указали специалисты Omni3D. Thermec ZED отличается высокой температурной и химической стойкостью, что в данном случае было необходимо из-за агрессивных веществ, использованных в грунтовке.

— Возможность печати инструментов и деталей для роботов на Factory 2.0 позволяет нам постоянно улучшать и оптимизировать производственный процесс. Гораздо более быстрое создание прототипов и печать даже крупных элементов позволяет внедрять новые технологические решения и, таким образом, повышать эффективность производства, — говорит Матеуш Каньмерчак из Volkswagen.

Используемый материал Thermec ZED — это новая нить в предложении Omni3D, используемая для печатных инструментов и устройств, подверженных высоким температурам и контакту с химическими веществами. Благодаря очень высокой механической и термической стойкости он становится идеальным материалом для использования не только в автомобильной, но и в химической, нефтяной и газовой отраслях. Более того, это негорючий и самозатухающий материал, поверхность которого очень хорошо покрывается краской.

3D-печать в автомобильной промышленности имеет большое значение для повышения эффективности в нескольких областях. Она хорошо работает при создании прототипов, необходимых для проверки конструкции, сборки и тестирования инструментов, создания готовых деталей и запасных частей для машин — тех, которых нет на складе в данный момент или стоимость производства одной единицы или покупки очень высока.