Аренда автобусов в Харькове

Компания LuxeBus предоставляет услуги в области внутренних и международных пассажирских перевозок уже более 10 лет. Специализация компании — аренда автобусов с водителем в Харькове и окрестностях. За все эти годы, обслуживая украинские и иностранные группы, в компании накопили достаточный опыт для предоставления транспортных услуг на самом высоком уровне.

Автопарк компании, чтобы посмотреть можно зайти сюда, имеет автобусы и микроавтобусы на 19, 32-50 мест от таких брендов, как Mercedes-Benz, Neoplan, Volkswagen и Volvo Luxury.

Учитывая тот факт, что сегодня комфорт является стандартом, автомобили компании LuxeBus оснащены кондиционером, регулируемыми сиденьями, панорамными окнами и аудио-видео системой, которые необходимы в длительных поездках.

Ставя во главу безопасность пассажиров и водителей, в компании прилагают все усилия, чтобы автопарк всегда был в рабочем состоянии и был готов должным образом выполнять все транспортные заказы. Независимо от характера услуги, протяженности маршрута или продолжительности поездки, в компании относятся к каждой транспортной задаче как к приоритетной.

Кто отвечает за безопасность пассажиров?

Очень важным звеном в области безопасности при транспортировке, несомненно, является хорошо обученный и опытный персонал. Водители автобусов не только обладают этими преимуществами, но и обладают безупречной культурой. Каждый пассажир может рассчитывать на их помощь во время поездки, а также на профессиональный подход к выполненной работе.

Мы живем во времена, когда потребность в переезде является одной из основных. Каждый день куда-то «путешествует» очень большое количество людей. В наши дни владеть легковой машиной — это естественно. Мы используем ее, когда ходим в магазин, на работу, не представляем без автомобиля свою жизнь. Некоторые люди также пользуются автобусами частных перевозчиков или поездами, курсирующими по расписанию. Единственным недостатком путешествия с этими транспортными средствами является необходимость обращать внимание на время отправления или маршрут.

Что происходит, когда нам нужно перевезти больше людей, а у нас нет подходящего транспортного средства? Лучшее решение — арендовать частный автобус с обученным водителем, который безопасно и комфортно доставит нас к месту, а затем будет в распоряжении заказчика.

Предложение транспортной компании LuxeBus адресовано частным лицам, компаниям, туристическим агентствам, учреждениям, школам, университетам, организациям, спортивным клубам и другим организациям, которые ценят профессиональные транспортные услуги и гарантию транспортного обслуживания.