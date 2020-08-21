Конструкция и виды нунчаку

Палочки для нунчаку должны быть из твердой древесины, прочной и гибкой, как дуб. Веревка нунчаку, первоначально сделанная из конского волоса, теперь сделана из нейлона или заменена цепью.

Длина тренировочных нунчак должна быть равна расстоянию от центра руки до локтя. Размер нунчаку следует выбирать так, чтобы он соответствовал росту, весу и силе рук. Палочки должны быть диаметром от 2 до 2,5 см, а длина шнура (цепочки) должна быть такой, чтобы при размещении на руке обе палки свободно свисали с обеих сторон.

Теоретически можно использовать любую часть нунчаку. Верхний и нижний концы палочек нунчаку используются для уколов и ударов. Верхняя и нижняя части палок используются для нанесения ударов махом. Средняя часть используется для пуансонов и блоков, а веревка — для удержания и удушения.

История палок для нунчаку

Во время японской оккупации Окинавы около 350 лет назад стюарды запретили использование такого оружия, как дробовики, мечи и копья. В связи с этим окинавцы обратились к карате и кобу-до (искусство владения оружием, таким как бо — палка; сай — короткий кинжал с двумя зубцами на рукоятке; штраф — серп; и сурушин — веревка с грузами, прикрепленными к обоим концам). Многие из оружия кобу-до были сельскохозяйственными орудиями, которые изобретательные крестьяне превратили в эффективные средства защиты. В те дни нунчаку представляли собой устройство, используемое в качестве кнута для прогона лошадей, которое позже нашло применение в качестве оружия. Нунчаку делали из двух кусков твердого дерева, соединенных веревкой из волоса конского хвоста (сегодня палки связаны веревкой или цепью). Из-за неприметного внешнего вида нунчаку воспринимали как игрушку или безобидный набор палочек.

В ситуации самообороны эти незаметные палки можно было использовать для уколов, блокирования, ударов, разрушения, сжатия. Из-за эффективности искусства кобу-до первые окинавские каратеки включили его в каратэ, поэтому сегодня мы находим много идентичных движений в обоих искусствах. По этой причине очень важно, чтобы ученик нунчаку обладал знаниями основ карате.

У нунчаку очень непривлекательный вид, но в умелых руках они являются чрезвычайно опасным оружием. Сила удара может достигать 800 кг / см2. Это сила, которая может легко сломать кости или раздавить череп! К тому же их использование весьма эффектно. Но учиться очень долго, тяжело и мучительно. Ушибы колен, локтей, ссадины на кистях рук — в порядке вещей. Особенно у людей, начинающих тренироваться. Но если его преодолеть, то через полгода тренировок, когда начинают выходить первые сеты, все травмы забываются. И тренировки начинают приносить настоящую радость.

Нунчаку также является отличным инструментом для тренировки концентрации, координации и ловкости. А для уже продвинутого человека отличный инструмент для расслабления — ведь как расслабиться, если мы просто упали или ударились коленями.

Новичку рекомендую начать с тренировочного нунчаку (пластик, покрытый пеной), который не сможет навредить. Лично я считаю, что они обычно некачественные и не подходят для повышения квалификации, но для новичка идеальны. Потому что начинать приключение с твердым нунчаку может быть очень обескураживающим. Тренировочные нанчаки можно купить в большинстве спортивных магазинов с отделом боевых искусств за 400-800 грн.