Как выбрать новый телефон в 2020-ом году

Этот материал предназначен для людей, которые давно планировали купить новый телефон, но не знают, какую именно модель и какого производителя выбрать, где ее купить и на что обращать внимание при покупке.

Какого производителя выбрать новый смартфон?

Всевозможные исследования показывают, что женщины меняют телефоны вдвое реже мужчин. У такого положения вещей как минимум несколько причин. От эстетики через простоту использования до того, что телефоны считаются высококлассным оборудованием. Телефоны относительно быстро морально устаревают и если покупать даже самый новый флагман, то уже через год-два он будет морально устаревшим и будет иметь те функции, которым будут оснащены современные смартфоны. И если покупатель ограничен в бюджете и не хочет тратить большие суммы денег, то вполне можно обратить внимание на не самых дорогих производителей, а к примеру, на телефоны китайской компании Xiaomi, которая выпускает бюджетные телефоны под отдельным брендом Redmi и в которых удачно соединены неплохая электронная начинка и небольшой бюджет, необходимый на покупку такого гаджета. К примеру, один из лидеров по продажам запчастей в Украине Интернет-магазин Джимарт https://gmart.ua/ имеет практически весь ассортимент комплектующих и аксессуаров для техники различных производителей, включая Xiaomi. Поэтому переживать за поиск запчастей к телефонам данной компании не стоит.

Эволюция линейки телефонов Xiaomi Redmi

Каждая модель от компании Xiaomi в свое время была одним из наиболее популярных на рынке. Например, в 2009 году полностью устаревшая на сегодня модель 3G имела одни из лучших на рынке камеру, процессор и сенсорный экран. Аналогичная ситуация с каждой из следующих моделей iPhone, которые в последующие годы после премьеры дешевеют, потому что уже дебютируют более современные.

Однако Xiaomi не делает строго «бюджетные» телефоны. Даже Xiaomi Redmi Note 4x во время своего дебюта был относительно дорогим устройством. Стоит отметить, что, учитывая уже почтенный возраст данной модели, в упомянутом выше интернет-магазине, можно без проблем купить дисплей Xiaomi Redmi Note 4x по довольно низкой цене, учитывая класс устройства.

Итак, учитывая политику компании, очевидно, что дешевле всего рассматривать модели, которые дебютировали несколькими годами ранее, которые все еще хорошо работают и делают свою работу. Смартфоны Xiaomi стареют довольно медленно, и можно успешно использовать даже более старые версии. Конечно, все в рамках здравого смысла.