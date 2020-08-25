Советы и стратегия игры в покер

Одно из самых больших преимуществ покера — это, казалось бы, безграничное разнообразие игр. Помимо множества доступных видов покера, игроки могут присоединиться к соревнованиям с любой ставкой и выбрать количество доступных кэш-игр и форматов турниров, сообщается на сайте https://www.secretsamurai.org/.

В последние годы турнирный покер стал излюбленным форматом многопользовательской игры, и многостоловые турниры (МТТ) пользуются неизменной популярностью. Даже среди МТТ у нас есть много различных форматов, в том числе фризауты (вы можете зарегистрироваться на турнир только один раз), турниры с повторным входом или повторной покупкой (после выбывания вы можете снова испытать удачу в том же турнире), буллиты, короткое время, фулл-ринг, турниры с большим количеством игроков, с небольшим количеством игроков и с любой ставкой.

Выбор покерного турнира

При выборе конкретного турнира с несколькими столами одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать, является его «скорость», которая определяется структурой. В отличие от кэш-игр, в которых блайнды никогда не меняются, в МТТ блайнды повышаются с началом нового уровня, а с определенного уровня — анте. Именно продолжительность каждого уровня позволит нам узнать, будет ли турнир быстрый или медленный.

Несколько дней назад мы начали серию статей о SnG, а теперь мы также начинаем серию статей с советами по турнирам, уделяя особое внимание быстрым и медленным структурам в МТТ. Ознакомьтесь с нашими статьями, чтобы узнать, как оценивать скорость своего турнира, а также некоторые советы по стратегии. Наша серия будет охватывать турниры, сыгранные в варианте NLH, хотя многие из приведенных здесь советов могут быть успешно использованы и в других вариантах.

Продолжительность уровней

Учитывая продолжительность уровней, мы также должны иметь в виду, что в некоторых турнирах мы увеличиваем блайнды на каждом уровне больше, что также ускорит темп турнира.

Один из самых простых способов определить скорость турнира — просто посмотреть на стартовый стек и определить количество больших блайндов, с которыми будет начинать каждый игрок. Например, если в турнире каждый игрок получает 1000 фишек для старта, а блайнды на первом уровне составляют 25/50, то каждый игрок начинает бой со стеком в 20 ББ. В этом случае вам даже не нужно смотреть, как поднимаются блайнды, чтобы знать, что это турнир с быстрой структурой.

Но предположим, что вы начинаете со стеком в 10,000 с теми же блайндами 25/50 на первом уровне. Таким образом, стартовый стек составляет 200 больших блайндов, и в этом случае мы можем ожидать часы игры, поскольку количество BB указывает на медленную структуру.

Как уже упоминалось, длительность каждого уровня также имеет большое значение. Часто встречаются турниры с низкими бай-инами и сверхбыстрыми уровнями. Например, турнир с бай-ином 40 или 60 долларов в местном казино с уровнями продолжительностью 15 или 20 минут. Вы можете начать игру со 100 ББ, но, учитывая продолжительность турнира, стартовый стек будет всего 20 ББ в час, поэтому турнир имеет быструю структуру.

Стоит помнить, что обычно турниры с большим бай-ином предлагают более длинные уровни блайндов, которые длятся час или больше, с относительно небольшим увеличением блайндов и анте.

При игре в онлайн-покер руки намного быстрее, чем при игре вживую, а это значит, что вы получите больше стартовых рук на каждом уровне блайндов. Конечно, есть разные переменные, которые определяют это, но обычно вы видите в два раза больше рук в онлайн-игре, чем в живой. Это означает, что в быстром онлайн-турнире блайнды будут составлять 10 минут или меньше, а онлайн-МТТ с уровнями 20 минут или дольше будет считаться медленным.

Многие сайты уже указывают в своем названии скорость турнира, называя их «турбо» или «гипер-турбо» турнирами. Некоторые сайты в покерном лобби также публикуют информацию о том, является ли данная структура медленной или быстрой, что значительно упрощает нашу задачу.