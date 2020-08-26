Стратегия и тактика Техасского Холдема

Вы уже знаете правила игры, теперь вы хотите знать, как играть в покер, чтобы выиграть. Прежде чем вы начнете читать это мини-руководство по стратегии и тактике покера техасского холдема, сделайте несколько примечаний:

сыграйте не менее дюжины рук за столами на игровые деньги, чтобы вы могли овладеть правилами игры и иметь возможность сосредоточиться только на стратегии;

если вы удвоили свой виртуальный банкролл, играя в демо, не думайте, что вы хороший игрок;

демо-игра нереальна и делать из нее какие-либо выводы не стоит;

да, правила те же, но на этом сходства кончились — играя виртуальными деньгами, теряя их «ничего не болит», мы принимаем решения, которые в реальной игре мы бы никогда не приняли;

следующее мини-руководство действительно мини.

Рецепт успеха

Когда вы читаете эту статью, вы не начинаете играть как чемпион World Series of Poker. Этот текст привлечет ваше внимание к некоторым важным вещам, о которых вы раньше не думали и не осознавали. Это поможет вам защитить себя от больших потерь, а когда вы встретите более слабых игроков, это поможет вам переиграть их.

Если вы серьезно относитесь к покеру, тогда: читайте книги по покеру, написанные профессионалами, просматривайте сайты и форумы в поисках новых знаний и ответов на вопросы, которые вас беспокоят, последнее, самое важное — постоянно анализируйте свою игру, возьмите блокнот, делайте заметки, думайте, как бы вы могли разыграй руку лучше. Это тяжелая работа, но, поверьте, результат стоит затраченных усилий. — Помните, что независимо от того, чем, где и с кем вы играете, нет простого рецепта успеха. Меняя столы и соперников, вы увидите, насколько разнообразен покер, а ключом к победе является постоянная адаптация вашей игры к ситуации. Звучит банально, но реализовать это совсем не просто. Однако с вашим опытом и сотнями сыгранных рук вы тоже найдете способ сделать это.

Классификация игроков

На самом деле игроки в покер не делятся на стейджеров и проигравших, но они классифицируются в соответствии с следующие два критерия: Loose / Tight определяет, сколько рук играет игрок. Если разыграны только лучшие карты, он терпеливо ждет возможности, это тайтовая игра. С лузовым игроком все наоборот — вы входите в игру практически с любой картой. Пассивный / Агрессивный — Пассивные игроки не любят выпячиваться, и даже с хорошей картой они обычно говорят Чек или Колл. С другой стороны, агрессивный игрок — это не тот, кто делает рейз ни с чем, а использует довольно радикальную тактику: если карта ему не подходит, он сбрасывает карты, не считая, что судьба выпадет на стол; и когда он доволен своей картой, он агрессивно рейзит, вселяя страх в сердца противников и заставляя их тратить лишние деньги, если они хотят проверить это. Упрощенное ранжирование от худшего игрока к лучшему: лузово-пассивный — также часто называется вызывной станцией, потому что он всегда проверяет, что появляется на столе. Обычно это стоит ему целое состояние. Если у него хорошая рука, у него не хватает смелости рисковать, делая ставки и получая деньги от своих оппонентов. Плотный пассив — здесь немного лучше. Такой игрок ждет хорошей карты и не будет тратить кучу денег на проверку соперников каждый раунд. Однако, как и в случае выше, он играет недостаточно агрессивно, если у него хорошая рука. Лузово-агрессивный — достаточно сложный противник, в основном из-за его непредсказуемости. Похоже, что он копался в деньгах. Однако разыгрывание большого количества рук часто дает хорошую карту, а его сильная ставка отпугивает пассивных игроков, и он часто выигрывает ставки до того, как дойдет до вскрытия карт, даже если у него не обязательно лучшая рука. Тайтово-агрессивный — это стиль игры, к которому следует стремиться. Тщательно выбирая руки, с которыми он входит в игру, он не тратит фишки на беспомощные попытки поймать что-нибудь на флопе. Но когда у него хорошая рука, он играет агрессивно, резко делает рейз, его оппоненты вынуждены страдать от последствий своего любопытства, когда они хотят его уравнять. В то время как проблема пассивности / агрессии кажется очевидной и зависит в основном от психики игрока (и его работы над ней!), Проблема лузового / тайтового, то есть с какой рукой играть, с какой сбросить и с какой рейзить, является более сложной. Проще говоря, это чрезвычайно сложно, и на эту тему не написано ни одной книги.

Онлайн-покер очень популярен в наши дни, и в Интернете есть сотни различных сайтов, предлагающих эту игру. На наш взгляд, мы рекомендуем играть в столь интересную игру, которая позволяет вам интеллектуально расти с каждой игрой.