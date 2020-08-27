Выбор лучшего оружия для защиты вашего дома

Какое лучшее оружие для защиты вашего дома? Есть много возможностей, и выбор кажется трудным. Джон Ловелл, основатель Общества поэтов-воинов, инструктор по тактике и оружию, предложил на семинаре NRA Carry Guard Expo, как справиться с этой дилеммой.

Выбор оружия всегда сопровождается бесконечными спорами о том, какое лучше для конкретного применения. Ловелл относится к предмету очень широко: как солдат и тактик, как отец и муж, заботящийся о своей семье и как инструктор по стрельбе.

Из-за ограниченного времени семинара Ловелл обсудил три основных типа оружия, которые могут быть использованы для защиты дома и доступны рядовому гражданину, решившему посетить оружейный магазин: дробовик, пистолет Glock 19 и винтовка AR-15 с магазином на 30 патронов. Он обратил внимание на следующие моменты, полезные при выборе оружия.

№1. Большинство вторжений в дома происходит в середине дня, а входная дверь является наиболее распространенной точкой входа для преступников. Сможете ли вы подготовиться к такому инциденту, если у вас есть всего 2-3 секунды на реакцию? Дело не в том, какое оружие лучшее, но можно ли его быстро взять в руки за короткое время? Вы задавались вопросом, в каких местах в доме лучше всего разместить оружие? Рассмотрите возможные решения: представьте и проанализируйте различные потенциальные случаи, когда, например, вы находитесь на кухне с детьми во дворе, или кто-то удивляет вас, сидя на диване.

№2. Ни одно оружие не является таким эффективным в защите, как дробовик, заряженный дробью. Ловелл ссылается здесь на опыт многочисленных известных случаев применения оружия полицией или военными, в которых нападавшие неоднократно наносили удары по жизненно важным участкам тела оружием калибра от 9 мм до 0,45 ACP, которые не были эффективно нейтрализованы. Во время сильного стресса дробовик оказывается наиболее эффективным средством защиты. Для тех, кого беспокоит сильная отдача ружья 12 калибра, Ловелл предлагает ружья с меньшим диаметром ствола, например 20.

№3. В начале семинара Ловелл спросил участников, что они считают «лучшим оружием защиты». Подавляющее большинство выбрало пистолет. Лектор подчеркнул, что с учетом эффективности пистолета и уровня подготовки по обращению с пистолетом в стрессовой ситуации, у пистолета гораздо меньше шансов в качестве защитного оружия, чем думает большинство людей. По словам Ловелла, дробовик или винтовка типа AR — лучшее решение, потому что единственным преимуществом пистолета в рассматриваемой ситуации является возможность его легко спрятать. Прежде чем вы скажете, что Ловелл неправ, помните, что он обучил сотни, если не тысячи, обычных граждан и видел, как трудно большинству из них точно поразить цель в то время, когда время имеет значение, а защитник находится в напряжении.

№4. Это может показаться очевидным, но лучшее оружие — это то, с которым вы наиболее знакомы. Как упоминал Ловелл, если вы охотитесь на птиц из дробовика, стреляете в дротики, но никогда не тренировались с пистолетом или винтовкой, то дробовик — самый разумный выбор для вас. Если бы вы были военным, вы, вероятно, хорошо разбираетесь в винтовке и выбор будет за AR. Используйте то оружие, которое вы знаете и используете лучше всего. Однако помните, что просто выстрелить в цель недостаточно. Ловелл несколько раз говорил, что попадание в 10 на листе бумаги не означает хорошей подготовки к защите. Вы должны практиковаться в стрельбе в разных положениях, в разных условиях и в сжатые сроки.

№5. Благодаря своей военной и тактической подготовке Джон Ловелл знаком с современной спортивной винтовкой AR. Так что это лучший выбор для него. Во-первых, потому что калибр 0,223 / 5,56 имеет небольшую отдачу, что помогает при точной стрельбе. Во-вторых, стандартные магазины на 30 патронов очень эффективны. Наконец, AR можно адаптировать к размеру большинства стрелков. Вы можете легко укомплектовать аксессуары, такие как зрительные трубы, фонарики и лазеры.

№6. Хотя семинар был посвящен выбору лучшего оружия для защиты дома, не все обсуждаемые темы были связаны с самим огнестрельным оружием. Что вы можете сделать, чтобы защитить свой дом? Удалите участки вокруг вашего дома, которые могут помочь преступникам устроить засаду, осветив темные участки вокруг вашего дома и подрезав большие кусты. Старайтесь быть непредсказуемым. Выпуская собаку в одно и то же время каждый вечер через одну и ту же дверь, злоумышленникам будет легче атаковать вас. Разделите свой дом и двор на разные «зоны» и спланируйте, как вы будете реагировать, если одна из них представляет угрозу. Убедитесь, что ваша семья также знает, как справиться с этой ситуацией.